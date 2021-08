L’Ajuntament de Palafrugell tancarà les platges del municipi entre les 11 de la nit fins a les 6 de la matinada, després de quedar fora de la llista de localitats amb toc de queda nocturn. Un ban de l’alcalde recull la proposta que té com a objectiu evitar les aglomeracions de persones als espais públics al llarg d’aquests dies on la temporada turística és més intensa. Segons l’article 14 de l’ordenança de civisme de l’Ajuntament de Palafrugell, les sancions per l’incompliment d’aquesta norma poden arribar als 900 euros.

A totes les platges del municipi s’hi han instal·lat uns cartells informatius que expliciten l’horari i la quantitat de les possibles sancions. Des del consistori també s’espera que tota la gent que visita o resideix a Palafrugell «sigui conscient de la necessitat de continuar establint mesures de lluita contra la covid-19» i apel·la al seu «sentit comú» i «civisme».

Aquest serà el primer cap de setmana on Palafrugell es quedarà sense toc de queda nocturn i es preveu que siguin dos dies amb una alta ocupació a la zona de platges del municipi. Cal destacar que Palafrugell té una població de 23.000 habitants, però que actualment la triplica degut al seu marcat caràcter turístic.

Més control a les platges

Paral·lelament, amb la intenció d’intensificar la informació i el control, l’Ajuntament ha incorporat cinc controladors que estaran a les entrades i sortides de les platges. La seva funció principal serà avisar la gent quan la zona arribi al seu límit d’aforament. A més, també seran els encarregats de d’anunciar l’estat d’ocupació de la platja en cartells informatius. Els ciutadans també poden consultar aquesta informació a través de l’aplicació «Palafrugell al mòbil».

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar dijous passat la pròrroga del toc de queda nocturn durant dues setmanes més per a 176 municipis catalans, dels quals 22 són de les comarques gironines. La Generalitat va rebaixar el barem a localitats que tinguessin una incidència acumulada superior a 250 casos per cada 100.000 habitants. Tanmateix, algunes localitats de la Costa Brava, amb tendència a concentrar un elevat nombre de turistes, es van quedar fora de la llista i temen esdevenir un reclam per a ciutadans de pobles veïns on sí que hi ha toc de queda.