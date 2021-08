La Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà) ha posat aquesta passada nit i matinada un total de 43 denúncies per 'botellons' a la via pública i 5 denúncies més per entrar a les platges tot i estar tancades. El consistori empordanès ha decidit barrar l'accés a les platges de Calella, Llafranc i Tamariu per evitar-hi aglomeracions ara que el municipi no té toc de queda per la millora dels indicadors de la pandèmia. En un ban signat per l'alcalde Josep Piferrer, d'onze de la nit a sis del matí està prohibit entrar a les platges i les sancions poden arribar als 900 euros de multa, segons l'article 14 de l'ordenança de civisme del municipi. L'Ajuntament de Palafrugell ja ha instal·lat cartells a les platges informant de la restricció.