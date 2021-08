Sant Feliu de Guíxols ha retrocedit un 3,84% en recollida selectiva en l’últim any: ha passat d’un 46,67% el 2019 a un 42,83% el 2020. Amb aquest retrocés, es posiciona com la ciutat de Catalunya amb més de 20.000 habitants que més punts perd en matèria de recollida selectiva. Així ho denuncia Guíxols des del Carrer–En Comú Podem amb dades extretes dels últims resultats fets públics per l’Agència de Residus de Catalunya.

La ciutat del Baix Empordà no només encapçala la llista de poblacions grans que presenta uns resultats pitjors ara que fa un any, com també ho fan deu ciutats de les 65 amb més de 20.000 habitants, sinó que tampoc no assoleix el 50% de recollida selectiva marcat pel 2020 marcat per la Unió Europea. Amb una taxa del 42,83%, ocupa la vint-i-sisena posició dins dels 65 municipis amb més de 20.000 habitants.

Sense previsions de millora

Guíxols des del Carrer–ECP també denuncia que el Govern municipal no aposti per un nou projecte que combini el model porta a porta i els anomenats «contenidors intel·ligents», que inclouen lectors de targeta per poder-se obrir. Per això, veuen molt lluny que el municipi pugui avançar cap a un sistema de reciclatge que permeti arribar als objectius europeus de l’Agenda 2030. A més, el partit critica que «el nou contracte de les escombraries, amb una vigència per deu anys» no contempli cap d’aquests sistemes de recollida, que s’implanten en altres municipis, i que el govern de TotsxSF i PSC només «preveu posar més contenidors instal·lats al carrer i prou».