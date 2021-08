Unes 200 persones van concentrar-se ahir a la desembocadura del Riudaura, a Platja d’Aro, per oposar-se a la construcció d’un port per a més de 300 barques i 400 habitatges en tretze hectàrees d’espai natural. La convocatòria, organitzada des de la federació d’entitats ecologistes SOS Costa Brava, Sterna i Naturalistes de Girona, va fer-se per demanar que les obres no tirin endavant i es pugui salvar la pineda que hi ha.

El 3 de juny, la Generalitat va aprovar la fase 2 del projecte de construcció de la Marina del Port d’Aro, al terme de Castell-Platja d’Aro, un tràmit previ perquè puguin acabar execuant-se les obres per construir la zona navegable. D’aquí poc, com que l’aprovació no és definitiva, s’obrirà el període d’al·legacions perquè les entitats puguin presentar-hi recursos. En cas que aquestes al·legacions no prosperin, des de l’organisme ecologista es plantegen recórrer a la justícia, tot i que confien que no s’hagi d’arribar en aquest punt. «Esperem que l’administració faci una declaració d’impacte ambiental negativa i que, per tant, s’eviti l’execució del projecte», explica el president de la federació, Sergi Nuss. De fet, com que també és una zona «inundable», considera que hi ha un bri d’esperança perquè l’administració freni el projecte i vegi que «no és admissible» ni construir el port ni els 400 habitatges.

Si bé la federació d’entitats ecologistes està pendent de presentar al·legacions a la construcció del port, també aprofita l’avinentesa per denunciar que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Platja d’Aro permeti la construcció de 400 habitatges, que el consistori va aprovar el 2014, però que va comptar amb un informe negatiu de l’Agència Catalana de l’Aigua, segons explica Nuss, i que per això es troba en «un punt mort».

Salvar els espais verds

Des de SOS Costa Brava volen conservar les 13 hectàrees de pineda perquè consideren inadmissible que se segueixi construint al litoral català en benefici del turisme i dels interessos particulars i no es tingui en compte la necessitat de conservar el territori. «Volen destruir un hàbitat d’interès comunitari», lamenta Nuss, que té clar que la preservació dels espais naturals ha de ser una prioritat per part del Govern i de la població.

Amb la crisi del coronavirus, Nuss creu que s’ha posat de manifest la necessitat de conservar els boscos: «En els últims mesos ens hem adonat de la necessitat de tenir espais verds on puguem sortir a passejar i tenir també entorns més saludables», indica. Per aquest motiu, veu incomprensible que una zona d’interès natural es «destini a incrementar el turisme massiu i la pressió al litoral». Per evitar-ho, des de la federació tenen previst fer més accions de protesta a la tardor.

Un impacte «innegable»

Per la seva banda, l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez, ha mostrat el seu posicionament respecte de la futura construcció dels 400 habitatges a la zona de la pineda. Segons explica, com que el projecte compleix amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), des de l’administració no es pot aturar la iniciativa, perquè això els obligaria a «indemnitzar als propietaris» del terreny i és un cost que el consistori no espot permetre perquè no hi podria fer front. No obstant això, Jiménez reconeix que, si s’acaba edificant, hi haurà un impacte «innegable», però que s’hauran de seguir uns protocols determinants per preservar l’espai.

Des de SOS Costa Brava reclamen que hi hagi un desenvolupament urbanístic sostenible, tant a Plata d’Aro com a la resta del litoral català. Per respondre a aquesta necessitat, demanen a la Generalitat que posi en marxa el Conservatori del Litoral, un organisme que preveu comprar terrenys en zones naturals que tinguin un valor paisatgístic. L’objectiu és evitar que s’hi edifiqui i que passin a ser patrimoni públic. Nuss demana que la Generalitat posi marxa aquest organisme com es va comprometre a fer-ho fa un any, perquè el litoral «no pot esperar més» i cal assegurar-ne la preservació i conservació.

En tot cas, el compte enrere més urgent per l’entitat és saber quan podrà presentar al·legacions per intentar aturar la construcció del port i, si cal, recórrer als tribunals.