Els turistes que van llançar una burilla des d’un vehicle en marxa es van personar divendres a la tarda a la comissaria de Palafrugell per pagar la sanció. El vídeo on es veu la infracció es va fer viral a les xarxes socials i va ser condemnada per molts usuaris.

Última calada y piti a la cuneta... tranquis, ya nos jugaremos l@s bomber@s... estoy indignado!! 📍#Palafurgell pic.twitter.com/msli1dgeOf — Pepe Oltra (@GEPservices) 2 de agosto de 2021

Divendres passat, tres ciutadans francesos que passaven les seves vacances al municipi es van personar a la comissaria de la Policia Local després que veure els centenars de comentaris a les xarxes socials on es criticava la seva actitud des del passat dia 3 d’agost. Així, segons informa l'ajuntament, van voler mostrar el seu penediment i pagar la sanció, que s'eleva a 200 euros com marca el Reglament general de circulació.

Els tres turistes quan es van presentar a la comissaria, van admetre que cadascun d’ells havia llançat com a mínim una burilla.

La Policia Local va poder cursar ràpidament la denúncia gràcies a tota la gent que va compartir el vídeo on es denunciava la situació i, on es veia clarament que, des de la finestreta es llançava una burilla de cigar al marge de la carretera.

Les explícites imatges a les xarxes van servir perquè els agents de la policia local de Palafrugell, mitjançant les diferents càmeres que hi ha situades a les entrades i sortides de la població, procedissin a denunciar administrativament aquesta conducta incívica.

Al llarg de la setmana passada, amb la intensa calor i les altes temperatures, hi havia un alt risc de patir un incendi i aquesta perillositat va provocar que es decidís fer una denúncia administrativa.