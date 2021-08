L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni reclama "amb urgència" tornar a tenir toc de queda abans del 20 d'agost. L'alcalde, Jordi Soler, admet obertament que està "emprenyat" i diu que els botellots i el "vandalisme gratuït" que s'han viscut aquest cap de setmana fan que la situació sigui "inaguantable i insostenible".

Afirma que grups de més de 200 joves s'han concentrat a la zona dels espigons, que hi ha hagut una baralla tumultuària, robatoris i atracaments i que s'han fet destrosses tant al passeig com a l'entorn de l'escola La Sínia. L'Ajuntament, que ha tancat platges de matinada, tem que la situació torni a sortir de mare el proper cap de setmana i, per això, l'alcalde és clar: "Demanem que se'ns torni a confinar".

Botellots a la zona dels espigons, amb concentracions de més de 200 joves, robatoris, desallotjaments massius, destrosses... És el rastre que ha deixat aquest primer cap de setmana en què Calonge i Sant Antoni no ha tingut toc de queda, a diferència dels municipis costaners amb què limita.

"La situació és absolutament insostenible i inaguantable; d'ençà que sóc alcalde des del 2003, aquest ha estat el pitjor cap de setmana amb diferència", ha assegurat Jordi Soler. "L'efecte crida que temíem ha estat evident", ha afegit, en referència a no tenir confinament nocturn.

L'alcalde subratlla que en un poble on prima el turisme familiar –aquí no hi ha discoteques- i on sobretot, es concentren apartaments i segones residències, "mai hi havia hagut" els problemes que s'han viscut aquest cap de setmana passat. I per exemplificar-ho, ha tret xifres.

D'entrada, ha subratllat que de tenir una sola patrulla a les nits, aquest cap de setmana s'ha hagut de passar a set (cinc de la Policia Local, una de les quals de paisà, i dues dels Mossos d'Esquadra). Les matinades de divendres i dissabte, els agents han hagut de fer "desallotjaments massius" a la zona dels espigons, on s'ha comissat alcohol i altaveus que portaven els qui hi feien botellots.

Robatoris, detencions i baralles

Al cap de setmana, s'han registrat tres robatoris amb violència, tres més de silenciosos i la Policia Local ha fet cinc detencions. "A un jove, fins i tot, el van assaltar a punta de navalla i li van robar el mòbil i les vambes", ha afirmat Soler.

Però això no és tot. La policia també va haver d'intervenir dissabte en una baralla tumultuària a la zona dels espigons (que va acabar amb quatre ferits lleus), ha fet 26 identificacions, ha interposat sis denúncies per consum o tinença de drogues, una altra per portar una arma prohibida i ha comissat quinze ampolles d'alcohol.

L'alcalde ha explicat que l'efecte crida que s'ha generat ha comportat que vinguessin grups de joves procedents de Girona, Salt i Sarrià de Ter –alguns dels quals, menors- "que aprofiten la massificació de gent, afegit al consum d'alcohol i drogues, per cometre delictes".

Destrosses a l'escola

Per frenar els botellots a la zona de platja, aquest dilluns l'Ajuntament va decretar-ne el tancament entre dos quarts d'una de la matinada i les sis del matí. Però això, explica Jordi Soler, ha desplaçat la problemàtica cap a d'altres zones.

"Si bé avui la intensitat de gent a les platges ha disminuït, un grup ha fet destrosses a l'escola La Sínia, trencant taulells d'anuncis, vidres i elements de l'entrada", ha dit l'alcalde. A més, a la zona també s'han trobat ampolles d'alcohol i restes de droga. "Això és vandalisme per vandalisme", ha criticat Soler.

Les destrosses d'aquesta nit, a més, s'afegeixen a les que ja hi va haver el cap de setmana a la zona del passeig. Aquí, es van trencar 90 difusors d'aigua i 80 aspersors dels parterres que hi ha a les voreres. "Literalment, van jugar a futbol amb ells, donant-los puntades de peu", ha criticat l'alcalde.

A més, sis balises de llum del pont que hi ha a la zona de Torre Valentina també van patir danys. En total, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni calcula que la factura dels danys d'aquest primer cap de setmana puja a uns 30.000 euros.

Tornar al confinament "amb urgència"

L'alcalde diu que estan "indignats i emprenyats" i subratlla que per frenar la problemàtica, la solució és clara: cal tornar al toc de queda quan més aviat millor. Per això, insta la Generalitat a no esperar-se fins al 20 d'agost, i a aplicar-lo ja de nou a Calonge i Sant Antoni. Sobretot, perquè aquest proper cap de setmana els fa témer el pitjor.

"Tot això no ens ho mereixem, i senzillament demanem que se'ns confini, per més estrany i paradoxal que sembli", afirma Jordi Soler. L'alcalde explica que, durant l'hivern, es podria entendre que Calonge no tingués toc de queda i que els altres municipis de l'entorn sí, però que això, "en plena temporada d'estiu, és impensable".

A més, Jordi Soler també es remet a les últimes dades sobre la incidència del virus al municipi per reforçar la petició que se'ls torni a aplicar el confinament nocturn. Si bé la setmana passada Calonge i Sant Antoni va quedar fora del toc de queda, perquè es trobava per sota del llindar de 250 casos per cada 100.000 habitants, ahir la taxa ja s'havia enfilat fins als 367. "I aquest augment és constant i progressiu, mentre l'hospital de Palamós, que és el de referència, segueix col·lapsat", afirma Soler.

Per això, l'alcalde reclama a la Generalitat que rectifiqui, i que Calonge i Sant Antoni torni a ser "el poble tranquil i familiar" que era. "Fa dues setmanes, per posar un exemple, no havíem tingut cap aldarull; i us puc dir que aquests darrers dies, el meu correu electrònic treu foc dels mails de queixes que m'arriben", ha conclòs.