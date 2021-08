La platja de l’Illa Roja, a Begur, ha sigut tradicionalment una cala nudista, encara que no està senyalitzada com a tal.

Amb els anys, cada vegada més s’hi han aplegat banyistes tèxtils, fet que ha generat algunes confrontacions. Enguany, la instal·lació d’una guingueta ha fet créixer el malestar entre els usuaris habituals de la zona. A més, les imatges de la cala a les xarxes socials han servit d’altaveu per a la crida de turistes.

El president del Club Català de Naturisme, Segimon Rovira, assenyala que no es posicionen en contra de l’establiment del xiringuito, sinó del que genera: «Fa quinze anys ja n’hi havia un i no ens causava cap problema. Aquest nou, però, està enfocat a persones amb un alt poder adquisitiu que són de fora i es burlen dels usuaris nudistes». Els turistes que arriben utilitzen banyador i confessa que no respecten els que no ho fan. Alhora, reclama que des de la guingueta no els volen servir. Assegura que han realitzat queixes i demandes a l’Ajuntament, però que «no s’està fent res al respecte».

Des de l’Ajuntament de Begur, però, afirmen que no els ha arribat cap queixa i indiquen que la guingueta té unes normes que els usuaris de la platja han de respectar.

El Club Català de Naturisme va convocar concentracions aquest passat cap de setmana per reivindicar el nudisme a la cala d’illa Roja, entre d’altres. Demanen que es vetlli pel respecte i que les platges de tradició nudista siguin senyalitzades. «No volem prohibir l’accés als banyistes tèxtils, volem ser respectats», demana Rovira.

L’Ajuntament del municipi ha remarcat que la platja «és de tothom», i tothom «hi és benvingut, amb banyador o sense». És per això que no es té la intenció de posar retolació, per tal que tots els ciutadans puguin accedir-hi.