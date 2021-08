Begur ha multat amb 1.420,30 euros una dona per voler pintar 'platja nudista' en unes roques de la cala de l'Illa Roja. Els fets es remunten al maig, quan la Policia Local va rebre un avís alertant-los que s'estava fent la pintada. L'escrit va quedar a mig fer i els agents van aixecar acta contra la dona com a "responsable" de la infracció. L'Ajuntament ho tipifica com a falta greu i als 900 euros de multa per maltractar o danyar béns d'ús comú n'hi suma 520,30 pel cost de la neteja. L'afectada ho veu "exagerat" i critica que el consistori vulgui "frenar qualsevol intent" de repintar una senyalització que ja existia. El regidor de Platges, Eugeni Pibernat, ho nega i diu que la sanció penalitza "malmetre" un espai natural.

La polèmica a l'entorn de la platja de l'Illa Roja de Begur continua. Fa setmanes que el col·lectiu de nudistes denuncia situacions de confrontació a la cala, que s'haurien vist agreujades per l'obertura d'un establiment a la zona. A aquesta situació, s'hi suma ara la denúncia d'una dona a qui l'Ajuntament ha sancionat per pintar 'platja nudista' en unes roques de la cala.

El litigi va començar el 15 de maig arran d'una trucada que la Policia Local va rebre alertant que una parella estava "embrutant el paisatge" amb una pintada. La policia va anar-hi i va aixecar una acta de denúncia contra la dona que, segons l'expedient, es va fer "responsable" de la infracció greu de l'ordenança de civisme i convivència. En concret, per "maltractar o danyar, deslluir per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o els béns d'ús comú, així com els arbres i les plantes".

Per tot això, se li va imposar una multa de 900 euros per la infracció i 520,30 euros més per un pressupost de neteja de la pintada. En total, 1.420,30 euros.

L'afectada diu que les lletres ja hi eren anteriorment, però que el pas del temps les havia esborrades. Assegura que, aquell dia, eren un grup de gent els qui portaven brotxes i critica que la multa és "exagerada".

Un "càstig exemplar"

La dona denuncia que la sanció busca dictar "un càstig exemplar" amb el qual el consistori vol " frenar de totes totes els intents de repintar una antiga senyalització", que identifica la cala de l'llla Roja com a platja naturista. "Allà on repetidament l'Ajuntament ha desestimat senyalitzar de forma oficial, desoint la discriminació positiva envers el nudisme que recomana el Síndic de Greuges", afegeix la dona.

A més, afirma que el pressupost de neteja que s'ha elaborat és "absolutament imprecís" perquè no s'especifica què s'ha d'esborrar. "Val a dir que a la platja hi ha diferents pintades i no queda clar quantes se'n pretenen netejar aprofitant l'avinentesa", explica la dona, que prefereix mantenir-se en l'anonimat.

L'afectada també critica que només l'identifiquessin a ella i que l'acta de denúncia policial es va fer "sis dies després" dels fets. La policia, en canvi, defensa que ella es va identificar com a responsable de la pintada.

La dona ha presentat al·legacions contra la sanció i ara està pendent de rebre la resolució del consistori. Ja avança, però, que un cop s'esgoti la via administrativa, si la multa tira endavant, descarta portar l'afer al jutjat.

La multa tira endavant

Pibernat, en canvi, assegura que es tracta d'una pintada nova i que s'ha fet en unes roques característiques de la zona. El litigi fa mesos que dura i l'afectada hi ha presentat diverses al·legacions, l'última de les quals estaria pendent de resoldre's. Segons Pibernat, la persona sancionada va demanar que se li retirés la multa a canvi de netejar l'espai.

"Se li va dir que la sanció no se li retiraria perquè la pintada l'ha fet, però estem parlant amb l'associació de naturistes per estudiar la possibilitat que ho netegin ells", explica. En cas que s'arribés a un acord, es retirarà l'import de la neteja però el regidor deixa clar que la multa per pintar (és a dir, la de 900 euros) es mantindrà.

Pibernat també nega que la sanció tingui res a veure amb la polèmica sobre el nudisme a la platja. "L'Ajuntament no té cap interès en posar multes ni als naturistes ni a ningú", assegura. De fet, diu que fa temps que estan en converses amb l'Associació per a la promoció i defensa del naturisme i nudisme a Catalunya per abordar una correcta senyalització de la cala i evitar aquest tipus d'accions.