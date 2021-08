Platja d’Aro dona el tret de sortida a la festa major que tindrà lloc de l’11 al 15 d’agost amb una trentena d’activitats que s’han adaptat a les circumstàncies actuals. Des de l’Ajuntament s’ha fet un esforç per mantenir una programació festiva de nivell, però s’han hagut d’adoptar una sèrie de mesures per poder complir estrictament amb les normatives sanitàries vigents.

Durant aquests dies es portaran a terme tota mena de propostes a l’aire lliure de tipus familiar, artístic o musical. Tot plegat amb la voluntat de poder celebrar una festa major dins d’una certa normalitat i seguint en tot moment els protocols establerts. Des de la web de l’Ajuntament de Castell, Platja d’Aro i s’Agaró s’informa que el programa està adaptat a «les circumstàncies actuals: majoritàriament gratuïtes i a l’aire lliure i tenen l’aforament limitat o bé cal recollir l’entrada prèviament al lloc web d’entrades (web) o la Punt d’Informació Turística de l’Av. de S’Agaró (10-14 i 17-21 h)». La voluntat és que sigui una proposta festiva adaptada a tots els públics i edats i «on la música, l’esport i l’animació infantil i familiar en són les grans protagonistes». El cert és que es compleix perfectament aquestes premisses en el programa festiu que es portarà a terme i que s’ha confeccionat des de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.

Un dels plats forts serà de ben segur l’apartat musical. Hi ha actuacions de tots els estils i gustos. Per exemple, hi actuaran La Principal de La Bisbal, Buhos, Gospel d’Aro, Els Amics de les Arts, Arjau i Momo. Altres actes populars inclosos en el programa són la gala final del Concurs d’habilitats «Tu de què vas!», l’Aro Gaming Fest amb torneig de FIFA21, espectacles d’animació infantil amb Rikus i Els Atrapasomnis i la novena edició de la fira de col·leccionisme freak FiraFan (web). També hi haurà masterclass de zumba i spinning; sardanes per escoltar o el concurs de captura de síndries, segons s’informa des del web municipal.

D’altra banda, l’Ajuntament ha comunicat que el cartell anunciador de la festa major és una obra de Judit Bañeras Rifà, guanyadora de la vuitena edició del concurs que organitza l’Ajuntament entre els i les alumnes de l’Escola d’Art d’Olot, dotat amb 500 euros de premi.