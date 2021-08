Les platges de Begur s’han omplert de gandules de lloguer i noves guinguetes, després que l’Ajuntament del municipi posés a concurs les noves concessions d’hamaques i xiringuitos per a aquest 2021.

Els serveis es van estrenar a principis d’estiu i tindran una durada de vuit anys pel que fa als bars de platja, i de quatre pel que fa a les gandules.

En relació amb les concessions, les cales de Sa Tuna i Aiguafreda només compten amb el servei d’hamaques, mentre que a l’Illa Roja s’ha instal·lat una guingueta, així com a la platja del Racó. A més, la intenció és que l’any que ve es col·loqui un nou xiringuito a l’altre costat de la platja del Racó i que la cala Sa Riera també compti amb un servei de gandules i una guingueta.

Les noves concessions, però, han generat polèmica, sobretot entre els usuaris de la zona, ja que entenen que privatitzen una part de la cala, a la qual només s’hi pot accedir pagant uns preus alts. «La platja Sa Tuna és molt petita i les gandules es mengen una bona part de sorra, els usuaris que no paguem, hem de fer llargues cues per accedir a la cala. És força lamentable», denuncia Manuel Garcia, un veí de Begur.

Des de l’Ajuntament defensen que el poble viu del turisme i que aquests serveis són una manera d’ajudar l’economia local. A més, assenyalen que s’han fet molts estudis previs per aconseguir que aquests serveis fossin «els més sostenibles possibles per a la platja, treballant amb materials reciclables i evitant sempre el plàstic», relata el regidor de Platges, Eugeni Pibernat. Afegeix també que, a l’hora de fer el concurs, s’ha valorat que les candidatures defensessin la cuina quilòmetre zero.

Tot i això, Garcia lamenta que «no han sabut posar-hi límit» i que els usuaris n’han sortit perjudicats.