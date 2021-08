Dues persones van morir ahir al vespre en un accident a la C-31 a Palamós. Per causes que encara s'estan investigant, una moto va sortir de la via al quilòmetre 326,9 de la via, a l'altura de Palamós en sentit sud. A causa del sinistre, els dos ocupants de la moto, un noi de 20 anys veí de Calonge i una noia de 19 anys, veïna de la Seu d'Urgell, van morir.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís minuts després de les 9 del vespre, i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues patrulles de la Policia Local de Palamós, sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Amb aquestes, ja són 83 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a Catalunya, 29 de les quals motoristes.