La plataforma Salvem El Golfet ha denunciat una 'abarlofarra' davant aquesta cala de Palafrugell que ha arribat a congregar una vintena d'embarcacions, una moto d'aigua i esquiadors nàutics. L'entitat ecologista diu que a la festa il·legal s'hi sumava també el fet que els qui hi participaven tenien la música a tot volum, i que ballaven i bevien sense respectar les mesures anticovid. La festa es va fer ahir al capvespre i es va dissoldre ràpidament quan una embarcació de la Guàrdia Civil va entrar a la cala. Els ecologistes critiquen que aquesta 'abarlofarra' se suma a una altra –en aquest cas, amb cinc embarcacions- que hi va haver dijous a la tarda a la cala d'Aiguaxelida a Tamariu.

Se solen convocar per xarxes socials i els qui hi participen fondegen les barques i els iots en una cala o bé els lliguen entre ells (cosa que dona el nom a aquestes festes, perquè la maniobra de posar-los costat a costat es coneix com a 'abarloar'). A la Costa Brava, fa dos anys ja hi va haver polèmica per aquestes festes il·legals, celebrades al Golfet o a la zona coneguda com la Banyera d'en Massoni. I ara, els ecologistes alerten que se'n tornen a celebrar.

Fa dos dies, es van difondre imatges d'una 'abarlofarra' a la cala d'Aiguaxelida. Hi havia cinc barques, que van començar la festa cap a les set del vespre. Segons els testimonis, un vaixell groc anava portant i descarregant gent cap a un altre de més gran, on sonava la música a tot volum.

Fins a una vintena

Ara, Salvem El Golfet ha denunciat que aquest divendres va haver-n'hi una altra just davant d'aquesta cala. I que, en aquest cas, el nombre de vaixells que hi participaven va arribar a ser d'una vintena. "Unes divuit barques, un esquiador aquàtic, una moto d'aigua a tota pastilla... És el que tenim al Golfet", diu la plataforma ecologista a les xarxes socials.

Salvem El Golfet critica que aquestes festes il·legals estan "preparades", perquè fins i tot els participants porten equips de música. A més, subratlla que els qui ahir hi van prendre part feien sonar les cançons a tot volum i que no respectaven les mesures anticovid (perquè ballaven i bevien sense mascaretes ni distàncies de seguretat).

La festa es va celebrar ahir al vespre, "fins que les barques van escampar la boira quan va aparèixer una embarcació de la Guàrdia Civil", explica Salvem El Golfet, que també ha enregistrat imatges d'aquest moment. L'entitat ecologista tem que en els propers dies hi hagi més 'abarlofarres' en aquesta zona del litoral gironí.