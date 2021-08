Torroella de Montgrí ja disposa d’un pla per erradicar els històrics problemes d’inundabilitat a la plana, que ha estat elaborat per la UdG en el marc del projecte Girona, regió sensible a l’Aigua. L’Ajuntament ja ha anunciat que optarà a algun programa europeu per poder tirar endavant algunes de les mesures proposades.

El departament d’Ecologia Aquàtica de la UdG ha elaborat un pla per controlar la inundabilitat a la conca del rec Vell-Ter Vell, àmbit que s’inclou dins del terme municipal de Torroella de Montgrí. En el treball, dirigit pel doctor Xavier Quintana, es defineixen directrius i actuacions concretes per a una gestió global de les habituals inundacions que es produeixen a la plana, des de la captació a la resclosa d’Ullà, fins a la llacuna de Ter Vell. Segons indica el consistori, les propostes es basen en criteris de sostenibilitat que garanteixen la compatibilitat de l’activitat agrícola i la conservació dels ecosistemes aquàtics.

La idea del pla és canviar l’actual model de drenatge, que es fonamenta en buidar ràpidament l’aigua quan plou. Això fa que arribi massa ràpidament als sistemes aquàtics que fan de desguàs (en aquest cas, el Ter Vell) i provoquin desbordaments, especialment en les zones planeres. Amb el nou model de drenatge es pretén alentir i retenir l’aigua a la capçalera, als vessants del Montgrí, per fer que arribi més lentament a les llacunes receptores. D’aquesta manera, s’incrementaria la capacitat de drenatge a banda i banda de la carretera de l’Estartit. Això es faria utilitzant llacunes i aiguamolls connectats en rosari per facilitar la laminació de l’aigua de pluja. A més de retenir l’aigua, aquest sistema també retindria nutrients i contaminants, la qual cosa serviria per millorar l’estat ecològic de les llacunes receptores.

El regidor de Món Rural, Genís Pigem, assegura que la resolució d’aquest problema històric és una de les prioritats per a l’equip de govern, ja que té impactes socials i econòmics en el territori: «Els episodis de pluges són cada vegada més irregulars en nombre i quantitat d’aigua. Això provoca que, en moltes ocasions, caigui molta aigua en poca estona i provoqui inundacions a les carreteres i als camps, sobretot de la plana agrícola entre Torroella i l’Estartit. A part, aquesta aigua de pluja tampoc s’aprofita convenientment», assenyala.

Ajuts europeus

Pigem avança que es buscarà finançament i sinèrgies per poder executar el pla. Atès que es tracta d’un pla d’actuacions de gran envergadura i pressupost, la fórmula en què es treballa seria a través del programa FEDER o projecte LIFE, de la Unió Europea, àmbits en els quals ja té experiència: «De totes les actuacions proposades, se’n farien una part, les més viables, però a hores d’ara ja es disposa d’una anàlisi científica i d’un conjunt de propostes per posar fi a una greu problemàtica històrica», indica.

El pla va ser presentat fa pocs dies a l’ACA, que el va valorar molt positivament i va traslladar a l’Ajuntament la seva voluntat de participar-hi. El consistori també buscarà d’altres socis per impulsar el projecte.