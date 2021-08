El restaurant barceloní Via Veneto, que ostenta una estrella Michelin, compleix aquest estiu set anys com a responsable gastronòmic del festival de Cap Roig i la seva proposta, segons el seu director, Pedro Monge, ja s’ha convertit en «tradició» dins d’aquesta cita musical de referència a Europa.

Monge explica que ha estat «molt bonic» gaudir tot aquest temps de «l’experiència Cap Roig», interrompuda únicament en 2020 per la pandèmia. «Gaudir d’un concert i de la possibilitat d’un magnífic sopar s’ha convertit en un costum per a moltíssimes persones», relata.

A Monge, que passa la resta de l’any a Barcelona al capdavant del seu establiment, el més antic d’Espanya a lluir l’estella Michelin de forma ininterrompuda, li suposa un «orgull» veure als seus clients de la Costa Brava «que de festival en festival repeteixen per que se senten molt a gust».

«Nosaltres ja no entenem l’estiu sense venir aquí», subratlla Monge, i li atribueix al seu equip el mèrit de portar a aquest racó del Mediterrani «el millor» de la seva gastronomia, adaptada «al moment, a l’estiu, al lloc i a aquest restaurant meravellós al costat del mar en aquest jardí botànic que és únic».

La seva oferta és la de «una cuina fresca, de producte i, sobretot, amb tot aquest material extraordinari que té la zona, on treballar és un privilegi». Monge detalla que «el 80-90 per cent del que arriba a la taula ve de vint quilòmetres a la rodona, és un luxe tenir el peix de la llotja de Palamós, els tomàquets meravellosos que porten els pageses o l’oli d’Ermedàs, a un quilòmetre de Cap Roig».

Presumeix de l’estrella Michelin obtinguda en 1974 i explica que «el que premia és la regularitat i aquest conjunt de servei, sala, cuina, celler i entorn» que caracteritza a Via Veneto. El seu resum és que «sempre és molt important que tot el que compon l’experiència gastronòmica estigui a un gran nivell», una filosofia que trasllada cada estiu des de fa set anys al festival de Cap Roig, la cita organitzada per Clipper’s Live amb l’impuls de CaixaBank, que han visitat artistes com Bob Dylan, Elton John, Julio Iglesias o Lady Gaga.