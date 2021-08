35 botellots durant el cap de setmana, 442 serveis policials, 50 denúncies i dos robatoris amb força. Calonge (Baix Empordà) ha tret les xifres de les tres últimes nits per evidenciar la situació «insostenible» que ha provocat l'efecte crida cap al municipi. L'alcalde, Jordi Soler, critica «l'allau de joves» que han vingut a fer-hi festes il·legals, que s'enfronten a la policia i que fan destrosses allà on es concentren. I el pitjor de tot, que la situació ja ha comportat cancel·lacions i fugida de turistes. «Si això no s'arregla, perdrem totes les reserves», diu Soler, que exigeix solucions. A Palafrugell, sense anar més lluny, la Policia Local aquesta matinada ha hagut de frustrar un nou botellot al paratge Boet. S'han posat 24 denúncies.

Grups d'entre 100 i 150 joves bevent i fent xivarri, que vénen d'arreu de la demarcació, que increpen els veïns i turistes, que causen destrosses i que es mouen d'una banda a l'altra de Sant Antoni. És la situació recorrent amb què s'ha trobat la policia aquest cap de setmana en aquest municipi costaner del Baix Empordà, que no té confinament nocturn. L'Ajuntament ha fet balanç de les conseqüències que ha generat l'efecte crida per no tenir toc de queda. Entre les nits de divendres i diumenge, la Policia Local ha arribat a fer fins a 442 serveis, s'han rebut 232 trucades a centraleta per queixes relacionades amb botellots i els agents, en coordinació amb els Mossos, n'han hagut de dissoldre fins a 35. Els joves s'han concentrat a la zona del passeig de Sant Antoni, però quan la policia els feia fora es desplaçaven més cap a l'interior. La matinada de diumenge, l'epicentre va ser l'aparcament del pavelló. L'alcalde, Jordi Soler, explica que a la baralla tumultuària amb navalles de la setmana passada i als robatoris que es van registrar, aquest cap de setmana se n'hi han afegit dos més.

La Policia Local ha aixecat 45 actes per fer botellot i ha interposat cinc denúncies més per consum de drogues. A més, han fet quinze comisos d'alcohol. Jordi Soler explica que, en general, els joves que arriben a Calonge comencen la nit a Platja d'Aro, que sí que té toc de queda, i que quan allà tanquen bars, és quan es desplacen fins a Sant Antoni per continuar la festa. «Els joves estan en un estat etílic lamentable; rebem tot el bo i millor de cada casa», ha criticat Soler. «Gent a qui li agrada fer el que vol i destrossar-ho tot», ha afegit. De fet, després de les destrosses al sistema de reg del passeig, l'Ajuntament ja fa quatre dies que no engega els aspersors, per evitar que els qui fan botellot «juguin a futbol amb ells».

Sense mitjans

«La situació és del tot insostenible; no treu cap que siguem el pol d'atracció dels botellots», critica Soler. L'alcalde també diu que des de l'Ajuntament no tenen «més mitjans per fer-hi front» (de matinada, s'incrementen a set les patrulles quan abans n'hi havia una) i diu que «l'única manera d'aturar aquesta allau de gent vandàlica» és que el Procicat rectifiqui. I que aquest cap de setmana vinent els confinin o bé s'aixequi el toc de queda als municipis del voltant (Platja d'Aro i Palamós). «Ho he demanat per activa i per passiva», recorda Soler, que aquest matí ha parlat amb el delegat d'Interior a Girona, Jordi Martinoy, i espera fer-ho d'aquí a poc temps amb responsables de Salut i del Govern.

Fugida de turistes

Soler explica, a més, que els botellots estan passant factura a hotels i apartaments de Sant Antoni. Perquè aquest cap de setmana, ja hi ha hagut cancel·lacions i «força» gent ha optat per marxar abans d'acabar les vacances. «Tinc clar que si la cosa no se soluciona, es perdran totes les reserves; estem en plena temporada alta, i això no ens ho podem permetre», ha subratllat l'alcalde de Calonge. «Hem de mirar com sigui de posar fi a aquesta situació de totes totes», ha conclòs.

A Palafrugell, 24 denúncies

A Palafrugell, un altre dels pobles que no té toc de queda, aquesta matinada la Policia Local ha hagut de tornar a intervenir per evitar un nou botellot al paratge Boet. Aquí ja se'n va frustrar un la matinada de dissabte. En aquest cas, els agents han trobat nou vehicles a la zona amb 24 joves. Els han denunciat a tots. A més, al carrer Equador, han rebut l'alerta que també hi havia un grup de joves bevent i escoltant música. Quan la policia ha arribat, els nois han fugit, però els agents han comissat un altaveu que s'han deixat al lloc. Durant la matinada, també han aixecat tres actes més per consumir alcohol al carrer Tenerife i dues altres per pertorbar el descans veïnal.