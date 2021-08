Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor begut després de protagonitzar una persecució temerària per la C-31 seguint un motorista, fer-lo caure i fugir. L'home, de 44 anys, va donar una taxa positiva 0,32 mg/l d'alcohol per aire expirat i viatjava amb tres menors. Els fets van passar dijous passat cap a les sis de la tarda quan agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Bisbal d'Empordà van rebre l'avís d'un accident entre una moto i un turisme a la C-31, a Gualta. Quan els mossos hi van arribar, van trobar el motorista accidentat i diversos testimonis els van explicar com s'havia produït l'accident.

La víctima circulava en sentit Pals amb una important retenció de trànsit i va decidir avançar per l'esquerra diversos turismes aturats. Un d'ells, però, li va barrar el pas i, tot i així, va aconseguir avançar-lo.

Aleshores, segons els testimonis, el turisme va començar a avançar tota la cua de cotxes posant en perill els que circulaven en sentit contrari. Va creuar-se davant la moto i va fer reiterades frenades fins que va aconseguir que el motorista topés amb la part posterior del cotxe i caigués.

L'accident va provocar-li lesions lleus i danys a la motocicleta. Tot i així, el cotxe no es va aturar i va fugir en direcció Pals.

Els mossos el van localitzar uns quilòmetres més endavant. Dins el vehicle, hi viatjaven la parella del conductor i tres menors d'edats. A conseqüència de l'accident, a més, tenia una rascada al para-xocs posterior.

Els agents van avisar una patrulla de trànsit perquè li fessin la prova d'alcoholèmia i va donar 0,32 mg/l per aire expirat.

Els mossos el van denunciar per conduir amb una taxa d'alcohol positiva administrativa però també li han obert diligències penals per un delicte de danys, un de lesions i un contra la seguretat del trànsit per conduir de forma temerària.

El conductor serà citat properament per declarar davant l'autoritat judicial competent de la Bisbal d'Empordà.

Al motorista, se'l va traslladar a l'hospital de Palamós per avaluar el seu estat de salut.