L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós està a punt de finalitzar el programa d’activitats gratuïtes «Aquest estiu...connectem amb la natura i descobrim racons amb encant», que va començar el 13 de juliol. La gran majoria de les activitats han comptat amb èxit de participació.

El programa ha inclòs propostes molt variades com «Els boscos marins de Cala Estreta». L’activitat ha girat entorn del descobriment de l’alga Cystoceira Crinita, que es troba únicament en aigües de molt bona qualitat, com és el cas de la Cala Estreta de Palamós. A les dues sessions, fetes el 13 de juliol i el 10 d’agost, hi van participar representants de l’equip científic del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i de la Universitat de Girona.

Dijous passat es van poder observar els perseids o llàgrimes de Sant Llorenç de nit a la finca municipal de Can Pere Tià a «Observació dels Perseids». L’Associació Astronòmica de Girona va guiar l’activitat.

El pròxim dimarts 24 d’agost es farà la darrera proposta titulada «Itineraris guiats de snorkel pel litoral’» Els participants recorreran un part del litoral local per descobrir les característiques i el paisatge submarí més proper a la platja amb l’ajuda del biòleg marí Boris Weiztmann.