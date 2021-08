Una baralla tumultuària a la sortida d'una discoteca de Platja d'Aro va acabar dijous amb dos detinguts i policies agredits.

Els fets van tenir lloc la matinada de dijous, quan entrava en vigor l'estat d'alarma. Els policies es van dirigir a dissoldre una baralla en una zona propera a una discoteca.

En arribar-hi es van trobar com un grup de 10 persones s’estava barallant i van voler dissoldre la baralla.

Quan els agents començaven a identificar els protagonistes, un dels joves va empentar i va intentar colpejar als agents. Per aquest motiu, va ser detingut.

En paral·lel, mentre es produïa la detenció, una cinquantena de joves que sortien de la discoteca van acostar-se a la zona i van començar a escridassar a insultar els policies. A més, van reclamar-los que deixessin el detingut en llibertat.

Reforços

Davant d'aquesta situació, es van demanar reforços a la zona i s'hi van desplaçar cinc dotacions entre Policia Local i Mossos d’Esquadra que van establir un cordó policial per dissoldre la batussa i fer fora els nois.

Tot i haver-hi toc de queda, mentre es restablia l’ordre en aquest punt, la Policia Local va rebre l'alerta d'una nova baralla entre dues persones just al davant de la comissaria. Quan un dels policies va identificar les parts, un dels joves que es barallava va agredir-lo donant-li un cop de puny.

Els dos joves detinguts, de 21 anys, fins ara no comptaven amb antecedents policials previs i van quedar detinguts per un delicte de resistència, desobediència greu i atemptat contra els agents de l’autoritat. A més a més, dos joves més van acabar denunciats en virtut de la LO 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana per desobeir els agents de l’autoritat i obstaculitzar-los contínuament la feina intentant sobrepassar reiteradament el cordó policial que s’havia establert per a controlar el grup d’exaltats.

Detingut per tràfic de drogues

L'endemà, la Policia Local també va detenir un home acusat de tràfic de drogues. Una patrulla de paisà de la Policia Local va presenciar pels volts de dos quarts de dues de la matinada com dues persones efectuaven un intercanvi de diners i de petites bossetes, i seguidament marxaven en direccions oposades. Una d’aquestes persones va manifestar haver quedat voluntàriament amb l’altra part per comprar-li dos embolcalls de cocaïna. Després d’escoltar les explicacions d’aquesta persona, es va escorcollar l’altre, trobant-li amagat a la part interior de la samarreta diferents bossetes amb substàncies estupefaents i un rotlle de bitllets fraccionats amb un total de 1.160 euros. Per aquest motiu, es va detenir aquesta persona per un delicte contra la salut pública. El detingut, de 21 anys, no tenia antecedents previs.