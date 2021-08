La Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha detingut dos homes com a presumptes autors de l'estafa del retrovisor.

Són dos ciutadans francesos, que ja compten amb diversos antecedents i que en aquest cas han acabat acusats d’un delicte d’estafa, coaccions i amenaces.

Ja que van enganyar un home d'edat avançada i li van aconseguir sostreure 200 euros. Les càmeres de vigilància que té la Policia de Platja d'Aro al municipi van ser claus per detenir els dos homes, ja que van marcar l'entrada del vehicle sospitós i van acabar detinguts pels fets.

Aquest tipus d'engany no és el primer cop que es produeix a les comarques de Girona i cal anar molt amb compte, ja que els estafadors acostumen a guanyar molts diners.

En què consisteix l'estafa

El modus operandi consisteix en el fet que els autors provoquen o simulen una topada contra un vehicle ocupat per una persona d'edat avançada i l'enganyen perquè els avanci el cost de la reparació del retrovisor tot al·legant que el procediment serà més àgil i econòmic que no fer-ho amb la companyia asseguradora.

Si la víctima no disposa de diners en efectiu, els autors s’ofereixen fins i tot per acompanyar-la a un caixer automàtic perquè enretiri els diners.

Recerca i seguiment

En el cas de Platja d'Aro, l'11 d’agost, els sistemes de videovigilància de la policia van donar l’alerta d’entrada al municipi d’un vehicle amb matrícula francesa relacionat amb l’estafa del retrovisor. Els agents en rebre l'avís van començar a fer el seguiment del vehicle a través de les càmeres de seguretat del municipi.

D’aquesta manera es va poder observar que dues persones baixaven del vehicle sospitós i s’acostaven a parlar amb un home d’edat avançada. Poc després, un dels dos sospitosos de l’estafa va pujar al vehicle de la víctima i tots dos van iniciar la marxa.

Paral·lelament, diferents patrulles de la Policia Local van iniciar la recerca dels dos vehicles. El vehicle francès, amb un dels dos sospitosos, va poder ser aturat immediatament per la policia, mentre que el vehicle de la víctima va agafar sobtadament la carretera C-65 en direcció Palamós i no va poder ser interceptat inicialment.

Coaccionada i 200 euros

Finalment, després de diferents gestions de la policia local i de la col·laboració de Mossos, van aconseguir identificar els dos autors i prendre declaració a la víctima.

L'home, d'edat avançada, va explicar-los que s’havia sentit intimidada i coaccionada pels estafadors després d’haver-lo acusat d’uns danys que no havia provocat.

Inicialment, segons va relatar a la policia, li van demanar 2.400 euros, però la víctima va acabar pagant uns 200 euros que portava en efectiu a la cartera.

Als dos autors, d’origen francès i amb antecedents en delictes contra el patrimoni, se’ls acusa d’un delicte d’estafa, coaccions i amenaces.

Alerta amb l'estafa

Des de la Policia Local destaquen que els preocupa l’estafa del retrovisor pel segment de població al que va dirigit aquest delicte, gent d’avançada edat. Aconsella que la gent desconfiï davant de la possible insistència del delinqüent i que sobretot que avisin a la policia.

Falsificacions

Durant la darrera setmana, la Policia Local de Castell-Platja d’Aro també ha instruït dos atestats penals per falsificació documental de vehicles i plaques de matrícula estrangeres.

En el primer cas es va investigar una persona d’origen marroquí que portava unes plaques de matrícula belgues sense les corresponents mesures de seguretat. Observant les plaques de matrícula i la documentació del vehicle es va comprovar que la persona havia falsificat les plaques de matrícula perquè les originals del vehicle eren temporals d'exportació i es trobaven caducades. El falsificador va donar-les l’aparença d'unes plaques ordinàries de Bèlgica per evitar que es descobrís que no disposaven de vigència per a circular.

En el segon cas, els agents van detenir una persona d’origen belga que va falsificar la documentació del vehicle, ja que circulava amb un cotxe amb matrícula holandesa temporal. Quan els agents van efectuar les comprovacions pertinents es van adonar que les plaques de matrícula temporals estaven caducades des de l'any 2017 però el permís de circulació que presentava estava en vigor fins a finals d'agost d'aquest any. Un cop efectuades gestions amb els serveis policials de trànsit d'Holanda es van poder verificar les sospites dels agents actuants, ja que la documentació es trobava falsificada i el vehicle aturat en el control policial estava donat de baixa des de l'any 2017 a Holanda.