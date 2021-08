"Emprenyament" a Calonge, incertesa a Palamós i alleujament contingut a Palafrugell arran de la nova resolució que ha emès la Generalitat pel toc de queda.

L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, no amaga la indignació i convida obertament representants del Govern a veure in situ la problemàtica que viu el municipi. Sense anar més lluny, aquesta matinada la Policia Local ha intervingut en una festa 'rave' que ha aplegat 200 joves en un mas de la urbanització Vescomtat de Cabanyes, on s'han fet destrosses.

A Palamós, l'alcalde Lluís Puig diu que "necessàriament" caldrà demanar reforços i estudia si tancar o no les platges de nit.

A Palafrugell, en canvi, Josep Piferrer viu amb un alleujament contingut que el poble retorni al confinament nocturn.

La nova resolució emesa pel Procicat, que rebaixa a 125 casos per cada 100.000 habitants el criteri per aplicar el confinament nocturn, ha indignat –i molt- l'alcalde de Calonge i Sant Antoni. Jordi Soler no ha amagat la seva barreja de "frustració, indignació i emprenyament" perquè el municipi no entri dins el toc de queda "malgrat tota la problemàtica que portem vivint els darrers dies".

Soler diu que, davant d'això, només li resta convidar els membres del Govern que vinguin in situ a Sant Antoni i comprovin de primera mà els problemes que creen els botellots. Només aquest cap de setmana passat, la policia en va haver de dissoldre fins a 35.

"De lloc perquè s'estiguin en trobarem segur, perquè la gent marxa i deixa habitacions i apartaments lliures", diu Soler. "Això és acollonar el personal", hi afegeix, tenint en compte que ahir mateix va parlar amb Interior i membres del Govern i tots van coincidir "en un diagnòstic" que no ha tingut traducció efectiva. "No n'hi ha hagut prou amb demandes, peticions, exigències i súpliques reiterades; ens haurem d'aguantar i fer el que puguem, però de ben segur aquest no serà el millor estiu de les nostres vides", conclou.

Festa 'rave' a muntanya

A les problemàtiques creades pels botellots, sobretot a Sant Antoni, aquesta matinada se n'hi ha afegit una altra: una festa 'rave'. En aquest cas, en una casa de la urbanització Vescomtat de Cabanyes, situada a la carretera que connecta Calonge amb Romanyà de la Selva. És a dir, ja a banda de muntanya.

A un quart de sis de la matinada, davant les queixes dels veïns, la Policia Local ha anat fins a aquesta casa, el Mas Puig del Gaudí. L'havien llogada un grup de joves a través de la plataforma Airbnb. Quan hi han arribat, s'han trobat tot el camí ple de cotxes i fins a 200 persones que participaven a la 'rave'. Segons fonts policials, els joves han fet destrosses al mas (han trencat la vaixella) i també s'haurien endut quadres.

Els agents han aixecat una acta i han denunciat el responsable que havia llogat la casa. Aquest migdia, al Mas Puig del Gaudí encara hi havia un grup de joves. Tenien tot el davant ple de bosses d'escombraries.

Versions contraposades

Un dels joves que va participar a la festa, en canvi, nega que es tractés d'una 'rave' i diu que va ser una festa entre amics. També que s'hi arribessin a congregar 200 persones. Assegura que "com a molt" n'hi va arribar a haver 40.

El noi, que no ha volgut fer declaracions a micro obert, admet però que hi va haver un efecte crida quan van tornar d'una discoteca i que, en un moment de la nit, la situació es va descontrolar. Diu que s'hi van concentrar un centenar de persones, que hi van arribar a peu i en cotxe i que van intentar entrar a la finca però que no els van deixar.

De fet, assegura que quan la policia hi va arribar, els va ajudar a dispersar-los. També nega les destrosses que els agents els atribueixen i diu que només han trencat una hamaca i alguns gots. En relació a això, afirma que han arribat a un acord amb l'empresa de lloguer i que, tot i que els han cancel·lat la reserva una setmana i mitja abans, els tornaran els diners pels dies que els quedaven descomptant l'import dels desperfectes. De fet, marxen avui mateix.

"Ens posa en alerta"

Palamós, situat a tocar de Calonge, tenia toc de queda fins ara. Però aquesta setmana, si el TSJC avala la resolució del Procicat, la mesura decaurà. "Compartirem el problema; és clar que tots dos patirem", diu l'alcalde de Calonge, Jordi Soler.

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, admet que deixar de tenir confinament nocturn els posa "en alerta". I més veient els problemes que han tingut municipis veïns com Calonge mateix, o Palafrugell. "Procurarem evitar les grans concentracions; no podrem evitar que la gent circuli a partir de la una de la nit, però apel·lem al sentit comú", diu Puig. L'alcalde, però, sí que admet que "és obvi" que amb els mitjans de què disposen no en faran prou –en referència a la Policia Local- i per això demana "una col·laboració especial dels Mossos d'Esquadra", perquè aquest cos també sap com actuar en cas de grans concentracions.

"Per una banda, sortir del toc de queda ens indica que les dades de contagis milloren i això és bo; però per l'altra, prendrem mesures per evitar grans concentracions on es begui alcohol al carrer", afirma. "Allò que cal és que la gent sàpiga que no podrà venir a consumir", afegeix Puig, que també vol parlar amb Calonge per coordinar-se a l'hora de frenar els botellots.

Per últim, Puig creu que el Procicat, a l'hora de decidir el nou llistat de 148 municipis on s'aplica el confinament, també s'ha vist "pressionat" perquè el TSJC aplica criteris objectius a l'hora de validar-lo. És a dir, l'índex de contagis, per això creu que "també és lògic" que se'ls tracti a tots "de la mateixa manera"; això sí, també deixant clar que cal "el suport dels Mossos per reforçar les poblacions que no tenen toc de queda".

Alleujament contingut

A l'altra banda de Calonge i Palamós, s'hi troba Palafrugell. Aquests darrers quinze dies no ha tingut toc de queda, però ara se'ls tornarà a aplicar el confinament nocturn. El seu alcalde, Josep Piferrer, celebra, en part, la mesura. Piferrer diu que, per una banda, veuen negativament les dades epidemiològiques, que han pujat i que situen l'índex de contagi al municipi en 150. Però que, per l'altra, respiren alleugerits perquè el toc de queda donarà "eines" a la Policia Local i als Mossos d'Esquadra per poder fer "una vigilància més puntual i evitar concentracions com les que tenim a les nits".

Creu que la mesura els permetrà tornar a les xifres que tenien al juliol, quan van fer una "baixada espectacular" gràcies al toc d queda. "Si no s'apliqués la mesura ara, que tenim l'índex massa alt, acabaríem l'agost no amb 150 sinó amb 300", assegura.

Piferrer no vol vincular directament els botellots i els incidents nocturns amb grans concentracions de persones amb l'empitjorament de les dades però admet que alguna relació ha d'haver-hi. "Si al juliol vam ser capaços de fer una baixada tant espectacular i ara sense toc de queda, no només no baixem sinó que augmentem, creiem que alguna cosa hi té a veure", afegeix.

Sobre la possibilitat que ara els problemes es traslladin a altres poblacions, diu que no està a la seves "mans" però que no estaran contents si a Palafrugell disminueix la problemàtica i, per contra, augmenta a altres municipis. De fet, la pressió policial en aquest municipi ha desplaçat els botellots cap als més propers, com Regencós o Mont-ras. En aquest sentit, Piferrer apunta la possibilitat que els Mossos donin suport als municipis més petits, sobretot els que no tenen policia local.

500 persones dissoltes a Lloret de Mar

Tenir confinament nocturn, però, tampoc és garantia que no hi ha problemes. De fet, aquesta nit a Lloret de Mar, els Mossos han dissolt unes 500 persones a la sortida de diversos locals d'oci nocturn per no respectar el confinament.

La policia recorda que conductes com aquesta poden comportar sancions, però que el més greu "és el perill que generen". Lloret de Mar continua inclòs a la llista que el Procicat ha elevat al TSJC aquest dimarts perquè s'allargui el toc de queda.