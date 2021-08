Indignació de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pels talls de llum que va patir el municipi el passat cap de setmana, en plena onada de calor. Les interrupcions van començar dissabte i van allargar-se durant tot diumenge. Se'n va veure afectada la zona centre i el nucli de Sant Pol, cosa que va comportar que les botigues i restaurants perdessin clients (ja que no funcionava l'aire condicionat ni els ordinadors). L'Ajuntament articularà amb els negocis afectats una queixa col·lectiva contra Endesa. L’alcalde, Carles Motas, veu «intolerable» tenir una xarxa tan «precària i deficient» i reclama a la companyia que hi inverteixi. De fet, ahir al matí encara hi havia zones que funcionaven amb generadors.

Les apagades van afectar la zona comercial del centre de Sant Feliu (el carrer Major i les seves immediacions) i també el nucli de Sant Pol (on hi ha hotels, restaurants i comerços). L’Ajuntament diu que, arran dels talls de llum, hi va haver negocis que van patir «cancel·lacions i sortides de clients», ja que l’aire condicionat no funcionava, però tampoc ho feien «neveres, ordinadors, cafeteres, sistemes informàtics de facturació, comandes i molts altres».

L'Ajuntament articularà una queixa col·lectiva amb els negocis afectats contra Edistribución (distribuïdora d'Endesa). Així mateix, ha habilitat un mail (tallsllum@guixols.cat) per a particulars que també es van quedar sense llum.

Per la seva banda, Endesa subratlla que l'avaria es va resoldre ràpid, tot i que admet que hi va haver 138 abonats de la zona de Sant Pol que es van quedar sense llum durant hores. Segons la companyia, a quarts de deu del matí, una incidència va arribar a afectar 8.300 clients. Però al cap de quinze minuts -sempre segons Endesa- la xifra ja era de 3.000 i aproximadament una hora després, tothom tenia llum.