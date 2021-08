L’hospital de Palamós ha decidit reprendre tota l’activitat quirúrgica programada per la millora de les dades de la pandèmia i el descens d’ingressos per la malaltia. Durant la setmana passada, del 9 al 15 d’agost, hi van ingressar 13 pacients amb covid-19 (un 12,5% del total d’ingressos), el que suposa un 30% menys dels que ho van fer la setmana anterior. A hores d’ara, l’hospital té 17 malalts amb covid-19 ingressats, el 24% del total. El 70% dels que hi ha actualment ingressats no estan vacunats.

La setmana passada, l’hospital va començar a reprendre l’activitat quirúrgica davant la disminució d’ingressos per coronavirus i aquesta ha decidit recuperar tota la programada. Des dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) remarquen que estan veient una tendència cap a la «millora epidemiològica» a l’hospital. Malgrat això, el centre manté el mateix règim de visites i les restriccions d’acompanyants a urgències de l’hospital.

Pel que fa a Palamós Gent Gran, en aquests moments hi ha 13 pacients amb covid ingressats a la planta d’aïllament i la setmana passada hi va haver 20 ingressos, el 25% dels quals eren de pacients amb la malaltia. Al centre, es manté també les mesures tot i que es reprenen els passejos i les sortides curtes, preferentment en espais oberts.

D’altra banda, actualment hi ha cinc professionals positius, dos dels quals no estan correctament vacunats. Els tres restants, tot i estar correctament vacunats han tingut una PCR positiva i transmeten la malaltia. Per això, s’han d’aïllar tot i no tenir símptomes.