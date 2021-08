Palafrugell participarà aquest dissabte en la campanya «Viu i fes viure» de donació de sang, que tindrà lloc al Casal Parroquial de 10 a 14 i de 16 a 20.30. Per participar-hi, caldrà demanar hora.

La iniciativa es durà a terme a diferents poblacions de les comarques de Girona i els donants que hi participin rebran una bossa d’estiu amb el lema «Viu i fes viure». També obtindran un quadern d’activitats relacionades amb la donació, elaborat en col·laboració amb Blackie Books, que s’ha sumat a la causa i ha preparat aquest llibret.

Les transfusions han pujat un 10% respecte a l’estiu del 2019 i és per aquest motiu que calen més donacions per tal de garantir els tractaments. A més, es preveu que el nombre de transfusions incrementi, en comparació amb estius anteriors, per la cinquena onada de covid-19.

Alguns cantants com Lildami, Su, Xarim Aresté o grus musicals com Hotel Cochambre també han fet difusió de la necessitat de donar sang als concerts d’estiu i a les xarxes socials. Des del Banc de Sang, s’ha elaborat una llista d’Spotify amb tot de cançons per escoltar durant els 15 minuts que dura la donació. Per afegitó, la campanya d’estiu es comparteix a les xarxes mitjançant un vídeo que anima tothom a donar sang.