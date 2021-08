Una nova concentració de joves ha fet mobilitzar aquesta matinada la policia.

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat a Pals un «botellón» de mig miler de persones que estaven celebrant a ple parc natural del Montgrí.

En rebre l'alerta de la concentració, pels volts de les quatre, la policia ha muntat un dispositiu per desallotjar-los.

La concentració s'estava fent a la zona de l'aeròdrom i un mas, una àrea d'arrossars i protegida del municipi.

En arribar-hi, els Mossos -que han desplaçat a lloc agents de seguretat ciutadana i de l'ARRO- s'hi ha trobat centenars de cotxes i persones. Prop de mig miler a qui han pogut desallotjar sense complicacions, segons fonts policials. No s'han hagut d'aixecar actes.

A banda d'aquest botellón, a Pals, també n'hi ha hagut un altre a l'àrea de la platja. Que la Policia Local hauria desfet.

Cal recordar que Pals no compta amb toc de queda, quan en canvi, el municipi veí Torroella sí que en té.

Els botellons s'han convertit en una constant de les nits a la Costa Brava i a altres punts de la província. Aquestes concentracions de joves, com ha succeït a Pals, es realitzen sense mesures Covid i per tant, els joves no porten mascareta i tampoc respecten les mesures de seguretat.

La nit de dimarts per exemple, només els Mossos van actuar en unes set concentracions destacables d'aquest tipus arreu de la província.