Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Santa Cristina d’Aro han detingut dos homes que van desforestar un bosc protegit a Santa Cristina i que tenien una plantació de 2.093 plantes de marihuana. Els arrestats, que feien de vigilants i cultivadors, vivien en una barraca feta de branques i matolls. Els agents també els han denunciat per la tala d’arbres i per l’acumulació de deixalles en un espai natural. Els arrestats tenen 21 i 32 anys, nacionalitat albanesa i domicili desconegut. Se’ls acusa de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

El desmantellament va ser possible gràcies a la col·laboració de ciutadans i ciutadanes, ja que van informar els Mossos i la Policia Local de l’existència d’una plantació de marihuana situada en una zona forestal prop de la urbanització Vall Repòs, a Santa Cristina d’Aro.

Després d’unes primeres indagacions, els agents van constatar que algú havia barrat el pas del camí que s’endinsava en el bosc i que, a més, havien construït una barraca amb branques i matolls.

El dia 12 d’agost els Mossos van veure com sortien dos homes de la zona boscosa i un d’ells intentava fugir. Amb el suport de la Policia Local, els van poder aturar i els van identificar.

Per residir-hi i cultivar

Posteriorment, els policies van examinar la zona on hi havia un petit campament preparat per viure i una zona de bosc, de 4.000 metres quadrats, desbrossada i amb els arbres tallats.

L’espai estava preparat per al cultiu de marihuana, i comptava amb tots els estris necessaris; pic, aixada, falç, màquines foradadores i desbrossadores, motxilla sulfatadora, pala, forca, destral, combustible, moto serra, entre altres eines. Els agents van localitzar 2.093 plantes de marihuana d’entre 10 i 30 centímetres d’altura i per aquest motiu els dos homes van quedar detinguts per un delicte de tràfic de drogues.

Zona protegida

A més, els dos homes van quedar denunciats pels Mossos de la Unitat Regional de Medi Ambient per la tala d’arbres en un espai protegit (PEIN) i també per la Policia Local per l’acumulació de deixalles en un espai natural com és aquesta zona protegida de Santa Cristina d’Aro.

Els detinguts van passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.