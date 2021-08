La Policia Local de Palafrugell ha desallotjat aquesta matinada una macrofesta amb unes 700 persones a Calella de Palafrugell.

Se celebrava a la zona de l'aparcament del festival de Cap Roig i s'ha detectat en el moment que acabava el concert i començaven a pujar vehicles convocats per les xarxes socials cap a la zona.

Una patrulla de paisà de la Policia Local és qui ha detectat la macrofesta que com passa en moltes poblacions de la costa aquest estiu consisteix en concentració de vehicles -n'hi havia uns 300-, música ben alta i beure alcohol. Tot això sense cap mesura de seguretat Covid. Uns botellons que semblen no tenir aturador.

Davant dels fets, la Policia Local ha fet desplaçar més efectius cap a la zona. Un cop allà, han començat el desallotjament que ha consistit també a identificar les persones que hi havia a la zona i aixecar-los acta pels fets. Alhora, els agents de la Policia Local han comissat begudes als participants i fins i tot, han denunciat una persona per anar molt beguda.

Alguns dels participants han marxat cap a Mont-ras i la resta, un cop identificats en sentit Calella. Després n'hi ha alguns que s'han tornat a concentrar al poble veí de Mont-ras. Concretament, en un camp situat a uns 700 metres del de Calella.

Aquí és on han hagut d'actuar els Mossos d'Esquadra pels volts de les cinc de la matinada. Els agents no han estat massa ben rebuts, algun jove els ha llençat algun objecte, i també s'hi han hagut de desplaçar membres de l'ARRO. Aquí la policia ha optat per encerclar la zona i deixar que la gent anés abandonant el lloc al llarg de la nit ja que hi havia també centenars de joves.

Recollida de deixalles

La imatge d'avui d'aquestes dues concentracions és la de deixalles i moltes ampolles de vidre llançades per aquests camps de Mont-ras i Calella, que es troben a poca distància. L'ADF Gavarres Marítima ha estat reitrant aquest matí les restes dels joves concentrats durant la nit. Una imatge que malauradament s'està repetint aquest estiu en moltes poblacions gironines de la costa.