Els veïns de la urbanització Roca de Malvet de Santa Cristina d’Aro es queixen de l’estat «deplorable» dels carrers. Asseguren que són «intransitables» i que des de fa temps les voreres estan «destrossades i plenes d’herbes». El portaveu dels veïns, Toni Sánchez, lamenta que l’Ajuntament «no faci cas» a les seves demandes. En aquest sentit, Sánchez diu que el consistori els assegura que han reservat una partida de 175.000 euros per refer tots els carrers de la localitat baix-empordanesa. «Amb aquests diners no podem ni posar a punt la meitat dels de la nostra urbanització. Imagina si han de servir per a tot el poble», exclama.

Per tot plegat, Sánchez afirma que faran un dipòsit judicial on ingressaran els diners de l’IBI, l’impost de circulació i el de les escombraries i, d’aquesta manera, evitaran ingressar els diners a l’ajuntament, tal com pertocaria. «És l’única manera que ens facin cas», lamenta el portaveu dels veïns. Al mal estat de les voreres i del ferm dels carrers, Sánchez assegura que ara s’hi ha afegit el problema de les ocupacions en alguns dels habitatges de la urbanització. «Portàvem temps sense aquest problema i ara els tornem a tenir aquí i tot plegat és insuportable», assenyala.

Un dels últims episodis es va produir fa poques setmanes quan diverses pedres van caure per una esllavissada al mig del carrer. Els veïns asseguren que ja ho havien advertit, però no es va fer res. El portaveu assegura que han entrat moltes instàncies a l’Ajuntament, però que el consistori «no en fa cas».

Tot i que encara no s’han constituït com a associació, Sánchez explica que la voluntat és fer-ho aviat. De moment, ja han creat una pàgina a Facebook, on denuncien el mal estat dels carrers de la urbanització i expliquen el problema.