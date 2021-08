Una vintena d'infants i joves de la Bisbal d'Empordà han participat en un taller de cinema, per reivindicar el barri del Convent i que es deixi d'estigmatitzar i es trenquin els estereotips que té. Durant dos mesos han estat treballant amb el professor de la Universitat de Girona (UdG) Sebas Ruiz, per crear dos curtmetratges d'uns cinc minuts que expliquen "la bellesa" del seu barri. Ruiz explica que la seva feina ha estat guiar-los i ensenyar-los com funcionen les càmeres, però deixa clar que la idea i el guió ha estat proposta dels mateixos joves. El projecte, de l'àrea social de l'Ajuntament de la Bisbal, ha comptat també amb el suport "imprescindible" de l'associació de veïns del barri del Convent.

Ruiz explica que la relació entre els joves i els seus conciutadans ha estat "fantàstica" durant el rodatge que ha durat dos mesos i que ha servit per "trencar els estereotips" que es generen d'aquesta zona de la Bisbal. Els dos curtmetratges -Barri Viu i És Pau- es van presentar al centre d'acollida El Convent amb l'assistència dels mateixos joves i molts veïns que no s'ho van voler perdre. L'activitat es va fer amb dos grups de joves que van haver d'elaborar un guió. Un cop escrit, van tenir el primer contacte amb la càmera i van començar el rodatge. "El millor de tot plegat és que es tracta d'un projecte que surt dels nens i nenes. Ells ho han fet tot", remarca Ruiz.

La dinamitzadora de l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de la Bisbal, Helena Ganigué, explica que aquesta activitat es fa regularment i que aquesta vegada la temàtica era l'art, com una forma de transformació social. "De seguida vam pensar que el cinema seria una idea engrescadora i tenim en Sebas que és un professional d'això", explica.Ganigué es mostra "molt satisfeta" de com ha anat el taller i l'acceptació que ha tingut entre els joves que hi han participat. "Els ha sorprès estar a l'altre costat de la càmera i la veritat és que ha anat molt bé", remarca. Tots els nens i nenes del projecte són estudiants de cinquè i sisè de bàsica i de primer d'ESO.La dinamitzadora explica que també han pensat que el cinema serviria per "donar visibilitat" a com és el barri del Convent. "El que es pot veure és una idea de com és des de fora", remarca.Un estudi dels barrisPer la seva banda, la regidora d'Acció Social i Ciutadania de la Bisbal d'Empordà, Maite Bravo, explica que van fer una "diagnosi social" entre els diferents barris i van comprovar que el del Convent estava "desconnectat" dels recursos educatius i socials que ofereix el consistori.

Bravo ha explicat que un dels objectius era implicar també l'associació de veïns per incentivar la dinamització. "Estem convençuts que a través d'aquesta fórmula aconseguim fer un treball molt més profund i que implica molts més veïns", remarca la regidora. Bravo també ha destacat que es tracta de projectes "forts" perquè "neixen de les necessitats de les persones". Aquesta iniciativa va tirar endavant fa quatre anys i, segons Bravo, ha permet establir "un vincle" entre els projectes de l'Ajuntament de la Bisbal i un barri que "tradicionalment havia estat desafavorit".