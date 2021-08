La Policia Local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra han aconseguit evitar un nou botellot a la zona de l'aparcament de Cap Roig a Calella de Palafrugell. Aquest lloc, però, no va ser el primer que van escollir els centenars de joves que pretenien fer la seva festa particular. Pels volts de quarts de dues de la matinada es van desplaçar al paratge Boet de Tamariu, un dels llocs habituals de botellot. En veure'ls, els agents els van desallotjar i els joves van agafar els cotxes en direcció a un dels aparcaments del festival de Cap Roig, on la nit de divendres s'hi van concentrar 700 persones bevent i fent festa. Com que ja estaven advertits, els Mossos els van seguir i van impedir que s'instal·lessin en aquest espai.

Els joves, però, no van desistir i van decidir anar a la urbanització Can Burjats de Mont-ras. En aquesta localitat la Policia Local de Palafrugell no pot actuar i han de ser els Mossos qui eviti que es faci el botellot. Els centenars de participants van intentar fer la festa al final del carrer de la Font del Rei, que acaba en una zona boscosa on hi caben els vehicles que fan servir per posar música mentre beuen alcohol.

Els Mossos, però, també van arribar a temps per evitar la concentració i els joves van marxar cap a Pals, pels volts de quarts de tres de la matinada.L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, lamenta l'actitud d'aquestes persones i assenyala que la gran majoria són clients d'un local d'oci en concret de la localitat que, quan tanca a la una, fa que els joves es desplacin a aquests indrets per seguir la festa. "A nosaltres ens sap greu que vagin a d'altres localitats veïnes que són més petites i que no tenen policia local", lamenta el batlle baix-empordanès.

Per això, explica Piferrer, sempre que detecten que hi poden haver botellots actuen coordinadament amb municipis com Mont-ras. Problemes per netejar la platja a BlanesD'altra banda, a Blanes no hi ha hagut cap incident destacable més enllà dels problemes que han tingut per netejar les platges. De fet, un dels tractors que s'ocupa d'aquesta feina va haver de demanar ajuda a la Policia Local que va acabar denunciant un dels joves que estava a la zona i que va oferir resistència i impedia que es pogués netejar amb normalitat.