Una jove va resultar ferida ahir a la tarda a la cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, a les 15.14 hores van ser alertats d’un accident en aquest indret, una zona molt freqüentada per banyistes i petites embarcacions.

Tot i que les primeres informacions indicaven que una barca particular duria la noia fins al port, els Bombers van optar per anar fins a la cala acompanyats dels Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) davant d’indicacions contradictòries. Allà hi van trobar diverses persones que intentaven ajudar la ferida però que no s’atrevien a mobilitzar-la, per la qual cosa van ser els efectius els que la van estabilitzar i traslladar amb helicòpter fins a l’hospital Josep Trueta de Girona. A l’operatiu de rescat també hi van col·laborar les policies locals de Sant Feliu i Castell-Platja d’Aro.