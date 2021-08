Junts per Catalunya de Palamós, a l’oposició a l’Ajuntament del municipi, denuncia que hi ha punts del contracte de socorrisme a les platges que s’estan incomplint i acusa l’equip de govern municipal d’ERC de no fer-ne el seguiment corresponent. Així ho ha anunciat el portaveu de Junts per Catalunya, Raimon Trujillo, en declaracions a la Ràdio Palamós. Trujillo assegura que les embarcacions d’aquest servei no fan les sortides estipulades i que, en determinats moments, hi ha llocs de vigilància queden sense cobrir, com és l’hora de dinar, i posa d’exemple la cala de Morro del Vedell. A més, a la mateixa cadena, també ha exposat que les motos que disposen per fer el servei «no s’han engegat ni cinc vegades».

Per l’altra banda, l’Ajuntament assegura que estan satisfets amb l’empresa Marsave, contractada per aquest any i el que ve.

El regidor de platges, el republicà Xavier Lloveras, assegura, també en declaracions a la mateixa emissora, que la companyia fa les rutes corresponents, sobretot en motocicleta, «ja que és més còmode per la infraestructura que té».

Segons el contracte, l’àmbit de prestació del servei de socorrisme és la platja Gran de Palamós, les de la Fosca i Castell i la cala del Morro del Vedell. L’operatiu, actiu fins al 12 de setembre, distingeix dues temporades diferenciades. Per una banda, la temporada baixa ,que ha inclòs els dos primers caps de setmana de juny i del 18 de juny al 2 de juliol; i inclourà del 30 d’agost al 5 de setembre, a més del cap de setmana de l’11 i 12 de setembre.

Per l’altra, la temporada alta, que coincideix amb les setmanes de més activitat turística, del 3 de juliol al 29 d’agost. Mentre que a la temporada baixa el servei està actiu de les onze del matí a les set de la tarda, a la temporada alta comença a les deu i acaba a les vuit del vespre.

A més, cal destacar l’augment de les hores de bany assistit per a persones amb mobilitat reduïda, que en l’època de platges més concorregudes és de dotze del migdia a sis de la tarda, a la platja Gran de Palamós i a La Fosca, destinant dues persones a la realització i acompanyament d’aquest servei. El dispositiu de socorrisme disposa de quinze socorristes aquàtics i un coordinador.