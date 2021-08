La coordinació policial funciona a les comarques gironines i una mostra d’això és com aquest estiu s’han portat a terme unes actuacions per intentar frenar la presència de delinqüents multireincidents a la Costa Brava. Per aconseguir-ho, Policia Nacional i policies locals han executat diverses actuacions conjuntament a Palafrugell, Sant Feliu -on també han participat els Mossos de forma puntual- i Palamós per intentar treure de circulació aquest tipus de delinqüents.

Uns malfactors que sovint generen inseguretat als carrers de les poblacions i impotència als cossos policials perquè costa enviar-los a presó. Cada cos de seguretat des de les seves competències ha actuat en aquests controls que s’han realitzat en aquests municipis de la Costa Brava durant el mes d’agost.

S’han portat a terme a principis de mes i aprofitant que hi ha un increment de població a les localitats costaneres i també arriben més delinqüents que volen fer el seu agost pel territori. Per intentar treure’ls dels carrers, Policia Nacional, Mossos d’Esquadra i policies locals s’han coordinat i han realitzat aquests controls puntuals.

Per exemple, a Palafrugell i Palamós els van realitzar un dia al migdia a les entrades de les poblacions. Aquí hi van participar les policies locals i la Policia Nacional. Mentre que a Sant Feliu de Guíxols el dispositiu es va portar a terme durant la Festa Major. En el cas d’aquesta població, es van fer també controls als accessos al municipi però també a dins del nucli urbà i un durant la nit. Es van concentrar a la zona del passeig marítim, una àrea més freqüentada per aquest tipus de delinqüents. En aquest cas, van actuar conjuntament els Mossos de la comissaria de Sant Feliu, la Policia Nacional i la Policia Local.

Antecedents d’intent d’homicidi

Els responsables d’aquests controls en fan una bona valoració, i sobre el balanç final cal destacar que es va detenir un home que comptava amb antecedents policials per ser el presumpte autor d’un intent d’homicidi dolós. Es tracta d’un home de nacionalitat marroquina, que va intentar matar una altra persona ara fa dos anys a Sant Feliu de Guíxols.

La Policia Nacional fins ara no el tenia fitxat i el va detenir per instruir-li un expedient d’expulsió de l’Estat donat el seu expedient delictiu. I és que, a banda de l’intent d’homicidi, en tenia molts més per altres tipus de delictes. En un cas així cal que tots els jutges implicats acceptin commutar les penes per l’expulsió.

Tinença de drogues

Aquests controls també buscaven treure de circulació delinqüents reincidents dedicats al tràfic de drogues i que també causen problemes a molts municipis. En tots els controls van poder identificar-se un centenar de persones a les quals es van aixecar diverses actes: set per tinença de substàncies estupefaents i a una de les persones, a més, se li va comissar una arma blanca.

La Policia Nacional també ha iniciat 12 expedients més d’expulsió, ja que són estrangers que es trobaven en situació irregular i, a més, compten amb nombrosos antecedents policials, fet que pot ser clau en la motivació de l’acta de sanció administrativa.

A banda de lluitar contra aquest tipus de delinqüents, aquests dispositius també van servir per garantir el compliment de les mesures de protecció contra la covid-19. Unes tasques que van anar a càrrec dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Sant Feliu -el municipi on van actuar- i les policies locals implicades de les tres poblacions on es van realitzar els tres controls. I és que el coronavirus encara està present i des de fa setmanes Mossos i Policies Locals vetllen perquè es respectin les mesures restrictives de la pandèmia.

Per part de la Policia Nacional, els agents que van participar en tots els controls són membres de la Brigada Local de Policia Judicial i del Grup Operatiu d’Estrangers de la Comissaria de la Policia Nacional Sant Feliu.

Es tornaran a fer

Aquestes actuacions que busquen prevenir el petit tràfic de substàncies estupefaents i comprovar de la situació administrativa de ciutadans estrangers multireincidents per tal d’intentar que no tornin a delinquir a l’Estat es tornaran a repetir. Així ho van confirmar ahir fonts policials, que asseguren que són un tipus de dispositius que compten amb la coordinació policial i agreixen els municipis. Amb tota probabilitat es tornaran a fer a Sant Feliu, on van detenir un home amb antecedents per intent d’homicidi que si els tràmits prosperen serà expulsat d’Espanya.