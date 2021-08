Diverses empreses del Baix Empordà han creat un grup de networking, que els ha permès poder incrementar un 25% de mitjana la facturació. Es tracta de negocis que no estan relacionats entre ells, però que es recomanen i, si és el cas, deriven els clients. D'aquesta manera es crea una xarxa de treball i "confiança" entre ells que fa que els ingressos augmentin entre les empreses. Un bon exemple és el de la Cindy Vilahur. Ella és quiropràctica i ha passat en poc temps d'estar a punt de tancar l'empresa a obrir un segon centre d'atenció als seus pacients. "Ara mateix el 20% dels clients em venen del grup que hem creat", explica. De moment són una quarantena d'empreses, però l'objectiu és doblar aquesta xifra.

Qualsevol negoci pot a formar part de l'associació, això sí, cal que una de les empreses que hi sigui recomani qui vulgui entrar. El motiu, explica la vicepresidenta de BNI del Baix Empordà, Cristina Pardo és que "la clau és la confiança" i el treball en xarxa que s'hi fa. En aquest sentit, periòdicament fan reunions on detallen els nous clients que han aconseguit gràcies a l'associació. "Nosaltres cada setmana passem comptes. Ens trobem i ens donem informació, contactes amb clients o possibilitats de negoci. Si una empresa només rep i no ajuda als altres al final no renova", remarca la membre de BNI Baix Empordà, Andrea González.

Tant Pardo com González expliquen que el fet que hi hagi tot tipus de petita empresa dins de l'associació és un fet "molt interessant" perquè "obre el ventall". "Si jo tinc un client o una amiga que necessita alguna cosa concreta, on primer miraré d'enviar-la és a una de les empreses que està amb nosaltres. És com tenir un banc de dades d'empreses de confiança", explica González.

Un suport durant la pandèmia

Pardo remarca que l'associació els a servit a molts dels empresaris com un "suport molt important" durant els mesos més complicats de la pandèmia. "Ja no només ha estat un tema de poder-se recuperar més o menys ràpid, sinó que no et senties sol quan hi havia canvis en l'obertura o tancament per part del Govern", ha assenyalat.

En aquest mateix sentit s'expressa González. Ella porta escassos sis mesos a BNI Baix Empordà i explica que ha notat el suport de la resta d'empresaris. "Veus que al final tenen les mateixes dificultats que tu, comparteixes els problemes i busques solucions conjuntes. Per a mi ha estat molt important", remarca.

De tancar, a obrir un altre centre

Un dels casos paradigmàtics és el de la Cindy Vilahur. Ella és quiropràctica i un de cada cinc clients que atén a la seva consulta ve derivat de l'associació. Explica que quan va tenir el seu segon fill no va poder atendre el negoci i les persones que la van substituir no van funcionar. Això va fer-li caure la facturació de cop i va fer perillar el negoci.

Quan va acabar el permís de maternitat, va entrar a l'associació i va a començar a rebre clients derivats d'altres empreses i fins i tot han pogut obrir un segon centre amb el seu marit.