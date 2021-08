L'Ajuntament de Begur celebrarà una festa alternativa a la Fira d'Indians que tradicionalment s'ha fet cada setembre a la localitat i que l'any passat es va suspendre per la pandèmia. Això sí, Begur Indià tindrà l'aforament limitat i caldrà fer reserva prèvia a través del consistori. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol recuperar l'essència d'aquesta tradicional celebració, adaptant-la a les noves mesures covid.

Entre els dies 3, 4 i 5 de setembre hi haurà una cinquantena d'actes culturals entre els quals exposicions, conferències i visites guiades, a més de concerts, tots ells de temàtica indiana i els tradicionals sons cubans i les havaneres. També hi haurà activitats dedicades als més petits.

Durant el cap de setmana del Begur Indià, doncs, no hi haurà parades de menjar i beure arreu del centre històric, ni tampoc la fira artesanal. Per altra banda, tampoc es realitzarà tota l’ambientació per carrers i places, ni els concerts nocturns al Parc de l’Arbreda. Totes les propostes són culturals amb aforament limitat i controlat.