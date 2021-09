La Bisbal d’Empordà està de dol per la mort de Lola Casademont, extècnica de l’Àrea de Cultura de l’ajuntament del municipi. «Treballadora incansable, d’esperit conciliador i tolerant», la descriuen des del consistori empordanès: «ha treballat durant molt de temps per la Cultura de la Bisbal, i ho ha fet amb il·lusió, convenciment i moltes, moltes ganes», apunten.

La seva mort ha significat una allau de records i paraules d’afecte cap a la que consideren una de les grans impulsores de la cultura al municipi. Entre aquestes, la del director territorial de Cultura, Josep Calataiud, que ha lamentat que es tracta d’una pèrdua «que afecta a tothom que té relació amb la cultura a terres gironines»; la de l’exalcalde de la Bisbal, Lluís Sais, que es mostra «colpit per la seva pèrdua» i defineix la Lola com «un exemple de compromís i referent amb la cultura i el municipi», i per últim la del cantautor Cesk Freixas, que agraeix la seva labor. Fins i tot un ciutadà proposa que el teatre Mundial porti el seu nom com a homenatge, «qui millor que la persona que més ha fet pel Mundial?», suggereix.