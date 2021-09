Cop de sort a la Bisbal d'Empordà, on el diumenge 22 d'agost El Sueldazo de l'ONCE hi va repartir un total de 271.600 euros repartits en vint cupons. D'aquests, un va ser premiat amb el número i la sèrie, que va caure al número 36.850 i a la sèrie 25. Això suposa que l'afortunat o l'afortunada es va endur un total de 24.000 euros i una paga de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Per altra banda es van premiar dinou cupons més amb 400 euros.

Natàlia Rueda va ser la venedora d'aquests vint cupons al quiosc del Carrer Ample de la Bisbal. Rueda recorda que aquell diumenge al matí es trobava fora del seu punt de venda habitual degut a una suplència: "Estic molt emocionada d'haver repartit un premi així. Cada dia m'aixeco per vendre il·lusió i haver pogut complic els somnis d'algú i donar premiats aquests 20 cupons al meu poble em fa molta il·lusió", declara.