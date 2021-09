Dos homes han mort ofegats aquest dissabte a les platges de Catalunya. El primer cas ha passat al migdia a la cala Cap de Planes de Palamós (Baix Empordà) quan un banyista de mitjana edat ha perdut la vida al mar, per circumstàncies que s'estan investigant. Es tracta d'una platja que no té servei de vigilància. Ahir també va morir ofegada una segona persona, en aquest cas a la zona del Pont del Dimoni de Badalona. En els dos casos els Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat diverses unitats però no han pogut fer res per salvar la vida dels banyistes.

Aquest diumenge, però, s'ha produït un tercer incident a les platges.

En aquest cas la víctima ha estat a l'Escala (Alt Empordà) on un home d'edat més avançada que s'ha ofegat. En aquest cas, però, els serveis d'emergència han pogut reanimar-lo i ha ingressat en estat crític a l'hospital Trueta de Girona.