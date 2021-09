La Neteja del Mediterrani, organitzada per WE CARE de Delicious & Sons, torna a Port Pelegrí a Calella de Palafrugell el pròxim 18 de setembre del 2021, a partir de les 10 del matí. Enguany, com a novetat, també es realitzarà de forma simultània des de Llafranc. La jornada anirà acompanyada per la jove activista de 14 anys Olivia Mandle, amb l’estri que va crear el 2019 per netejar microplàstics de la superfície del mar. Aquesta jove catalana compta amb una campanya de 100.000 signatures a la plataforma Change.org #noespaisparadelfines, la qual ja l’ha portat al Senat d’Espanya per demanar una Llei de Benestar animal que prohibeixi el comerç i cria de cetacis. Tanmateix els responsables de l’Institut Jane Goodall i del seu programa Educatiu «Raíces & Brotes», també hi participaran.