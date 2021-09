Signats els contractes pels cursos 2021-2022 i 2022-2023 (prorrogables a dos anys més) en format 1+1 amb les empreses que prestaran el servei, Eurest Catalunya SL i Bo i Sa, Servei d’àpats SL, el Consell Comarcal del Baix Empordà considera que enguany s’han potenciat els criteris qualitatius davant del preu. Concretament, l’adjudicació s’ha fet en dos lots (zona nord i zona sud). Fins ara les empreses que oferien el servei eren Càtering Vilanova SL (a la zona Nord) i Eurest Catalunya SL (a la zona Sud).

La consellera d’Ensenyament, Roser Font, destaca que en la nova licitació s’han potenciat criteris qualitatius davant del preu. En concret, en l’àmbit del personal, s’ha tingut en compte la formació obligatòria i continuada a tot el personal (cuina i monitoratge) pel que fa als àmbits del projecte educatiu com són educació per a la salut, mediació de conflictes, recursos socioeducatius i participació infantil, així com educació mediambiental. Altres millores que s’han valorat són l’establiment de la categoria de coordinador en centres de més de 40 usuaris, més hores de coordinació dins la jornada del monitoratge i la contractació del personal uns dies abans de l’inici de curs per preparar el servei, tant de cuina/office com de personal educatiu.

A més s’ha previst una dotació d’una bossa d’hores de monitoratge (885 hores/curs escolar) per atendre situacions especials que es puguin presentar en els serveis de menjador d’alguns centres.

Pel que fa a l’àmbit educatiu, i lligat a l’àmbit personal, s’ha sol·licitat a les empreses una proposta de programació pedagògica que haurà d’incorporar al Pla de funcionament del menjador de cada centre i que ha de contenir, com a mínim, educació per a la salut, mediació de conflictes, recursos socioeducatius i participació infantil, educació mediambiental i connexions amb el projecte educatiu del centre. Aquesta voluntat de millora s’emmarca en el projecte Temps de migdia educatiu al Baix Empordà, projecte iniciat el curs passat i que es vol mantenir a través del grup motor per a potenciar l’educació durant l’espai educatiu del migdia.

D’altra banda, en l’àmbit alimentari se segueix en la línia de l’actual contracte amb aliments de temporada i elaboració pròpia, però s’han actualitzat alguns aspectes tenint en compte les darreres recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a les programacions dels menús escolars. Així doncs es potencien les verdures, les hortalisses i els llegums, augmentant el consum de farinacis integrals. També s’incorporen propostes gastronòmiques, acompanyades d’activitats educatives, per a dies especials i relacionades amb festivitats i aspectes culturals del nostre entorn.

Segons Font, «les modificacions del contracte s’adeqüen a les necessitats canviants dels nostres centres educatius, sempre procurant fer un pas endavant per oferir un millor servei en tots els aspectes». En aquest sentit s’aplica la ràtio que determina el Departament d’Educació (1 monitor/a per a 15 alumnes d’infantil i 25 per a primària), però també una fracció de 7 per a infantil i 10 per primària, que no recull el Departament, establint-se una penalització econòmica a les empreses en el cas d’incompliment de les ràtios establertes.