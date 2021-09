L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell fa un balanç positiu dels Tallers d’Estudi Assistit (TEA) que van tenir lloc a la ciutat durant el mes de juliol. Fins ara, aquest projecte només s’adreçava a alumnes de secundària, però enguany també hi ha participat l’alumnat de cicle superior de primària del municipi. Els objectius principals dels tallers són millorar els mètodes d’estudi i reforçar les matèries en les quals els nens i nenes han presentat més dificultats durant el curs. Alhora, ajuden a crear vincles entre els menors que arriben dels diferents centres escolars.

Els TEA de primària van iniciar-se el passat 5 de juliol a l’edifici de Cal Ganxó, i hi han participat 24 alumnes de 5è i 6è de tots els centres escolars de Palafrugell. Els tallers s’han impartit els matins dels dilluns i dimecres del mes de juliol i van acabar el 28 del mateix mes. Per complir les restriccions de la covid-19, es va dividir l’alumnat en tres grups. En relació amb els TEA de Secundària, també van començar el 5 de juliol, tot i que van finalitzar el dia 27. Hi van participar 40 alumnes d’ESO i per complir les mesures sanitàries, es van fer 4 grups de 10 alumnes. Les fites s’han acomplert i tant les famílies i alumnes com els centres docents n’han fet una bona valoració.