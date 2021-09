Promoure la conservació dels hàbitats marins i «minimitzar» l'impacte de l'activitat de busseig a la Costa Brava. Amb aquest objectiu l'Associació de Centres Turístic Subaquàtics de la Costa Brava ha impulsat un projecte de «maletes pedagògiques» que inclouen eines que permetran als centres difondre la descoberta del medi, difondre bones pràctiques i vetllar per a la seva preservació. El paquet, que es lliurarà a 39 centres del litoral, inclou vídeos, fitxes submergibles d'identificació d'espècies, una guia il·lustrada i una per instructors. La iniciativa, a més, inclou xerrades de conscienciació als instituts de secundària de municipis costaners.

Cada cop són més els centres d'immersió que aposten per divulgar la importància del medi marí als seus clients i usuaris a través de 'breafings' previs les activitats. Amb l'objectiu de crear unes eines «comunes», l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava ha decidit fer un pas més i, amb el suport del Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) i el cofinançament del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), ha impulsat el projecte 'Eines d'ecoguiatge per descobrir, promoure i conservar els hàbitats marins i d'interès pesquer de la Costa Brava'.

A la pràctica, es tracta de 'kits' o de les anomenades 'maletes pedagògiques' que a través de vídeos, guies i fitxes ofereixen elements als centres per descobrir el medi als seus usuaris i, alhora, llençar un missatge de bones pràctiques per a la seva preservació. Així, a més, el projecte busca «minimitzar» l'impacte que les activitats com el busseig, però també d'altres com l''snorkel' tenen en les espècies i hàbitats marins.

Difondre «respecte» pel medi

El responsable de l'entitat Bufalvent.net encarregada de l'elaboració del material, Xevi Munill, detalla que la iniciativa vol «ajudar» els centres de busseig a fer divulgació des del «respecte» pel medi. «És també una forma d'acompanyar la gent en la visita d'aquests espais», detalla. I és que, a banda del material previ i consultable en línia, també hi ha fitxes submergibles que es poden utilitzar durant la realització d'activitats. Munill destaca que en els darrers temps, també arran de la pandèmia, s'ha desvetllat una «nova realitat» en què la gent ja no busca només l'experiència «d'anar a la platja» sinó també fer activitats més «respectuoses» amb el medi ambient. El projecte, en el qual participen gairebé una quarantena de centres del litoral gironí, es complementa amb xerrades-taller en diferents instituts de secundària costaners.