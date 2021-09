El Servei d’Ocupació Municipal de Palafrugell ha gestionat 133 ofertes de treball diferents, generant 167 llocs de treball fins a finals de juliol, segons les xifres de l’ajuntament del municipi. Han utilitzat el servei 83 empreses diferents, de les quals un 58% són del municipi, gràcies en la major part a la relació de proximitat amb les empreses que manté l’Institut de Promoció Econòmica. La resta de les empreses provenen en un 19% de la comarca i en un 23% amb seu extracomarcal i activitat a Palafrugell. De les 192 insercions registrades al mercat de treball 94 són derivades de la gestió directa del servei. Per distribució per gènere, d’aquestes insercions 100 corresponen a dones i 92 a homes, i l’edat mitjana de les persones inserides al mercat de treball és de 38 anys. S’han valorat 719 persones candidates per cobrir les necessitats de les empreses. Pel que fa a la tipologia d’ofertes gestionades les més sol·licitades són dependents i venedors i cambrers i personal de cuina.

S’observa enguany una significativa millora respecte a l’any passat tot i que, en un context marcat per la covid-19 i la normativa subjecte a aquest, l’ocupació a Palafrugell s’ha concentrat molt en l’època estival, més encara de l’habitual.