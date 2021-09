Salvem la Pineda d’en Gori denuncia la tala d’arbrat a la pineda de la Fosca, a Palamós, i reclama a l’Ajuntament que l’aturi. L’entitat ha entrat una instància reclamant la documentació de l’actuació i alerta que s’està duent a terme tot i que el projecte d’urbanització de la zona de Bellafosca està «impugnat» als jutjats. «En cas de prosperar el recurs, caldrà reposar les coses a l’estat anterior, havent generat danys i perjudicis de difícil reparació», alerten a l’escrit. Des del consistori, asseguren que l’empresa promotora té els permisos per fer les obres. A la zona està previst que s’hi aixequin dotze xalets i dos edificis d’apartaments.

L’entitat assegura que els treballs van començar aquest dilluns sense que «consti» llicència ni autorització per fer la tala ni «acord d’adjudicació de les obres» per part de l’Ajuntament. En aquest sentit, afirmen que la tala és «inadequada» per les «limitacions i suspensió de treballs vigent en període estival», a més de per la «greu afectació a l’avifauna, nius i espècies existents a la pineda». «Les altes temperatures i el risc d’incendi forestal fan del tot inadequada la tala en aquesta època», insisteixen al document.

A més, recorden que el projecte d’urbanizació està impugnat davant del Jutjat Contenciós número 2 de Girona i que, enlloc d’iniciar els treballs, s’haurien «d’ajornar», a l’espera de la resolució del recurs. Especialment, diuen, tenint en compte que hi ha diverses «infraccions» que han denunciat per la via administrativa. Salvem la Pineda d’en Gori recorda també que han presentat més d’un miler de signatures requerint la preservació de la pineda de l’antic Càmping de la Fosca i «tot l’hàbitat d’interès comunitari present en aquest espai», a més d’un estudi de la reforma del planejament per «minimitzar l’impacte d’edificar a l’espai natural», la suspensió de l’execució del projecte i «l’eventual adquisició pública dels terrenys per salvar aquest important pulmó verd».