L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha decidit eliminar el funcionament de la deixalleria mòbil municipal. Aquesta és una de les novetats que presenta l’adjudicació del contracte de neteja, reciclatge i recollida de residus que el ple extraordinari va aprovar el dijous passat amb el vot en contra de Guíxols des del Carrer, les abstencions d’Avancem-Més, JxCat, ERC i els vots a favor de l’equip de govern, format per Tots per Sant Feliu i el PSC.

L’adjudicació plenària estipula un contracte de serveis per 10 anys i d’un import de 4.213.495,04 euros (sense Iva) a l’empresa Cespa, que és la mateixa que hi havia fins ara. Des de l’Ajuntament asseguren que es tracta de la modalitat «més òptima» en municipis com Sant Feliu de Guíxols: ciutats turístiques amb altes fluctuacions de visitants en diferents moments de l’any.

El nou contracte preveu millores i noves incorporacions com són la dotació de les cinc fraccions en tots els punts on hi ha contenidors i la modernització d’aquests. Tanmateix, en zones centrals o de valor turístic-patrimonial preveuen bateries noves de contenidors (també de cinc fraccions) que tindran la peculiaritat d’estar operatives unes hores al dia.

D’altra banda, fora del nucli històric i l’Eixample, hi haurà contenidors amb més prestacions, així com caixes tancades per a la recollida de poda a les urbanitzacions. Pel que fa als comerços, s’incrementaran els punts de recollida comercial, adaptant-los a noves necessitats, amb una millor tecnologia que permetrà un major control.

La deixalleria fixa es mantindrà durant 10 anys més, eliminant la mòbil i instal·lant sis minideixalleries fixes. Els residus voluminosos es gestionaran a través d’un telèfon gratuït, on es concertarà dia i hora per a la retirada, també gratuïta. El nou contracte també preveu una neteja més intensa i adaptada a cada tipus de carrer, estudiant bé les necessitats de cada zona i amb especial esmena a la neteja de les platges, que a partir d’ara es farà durant tot l’any.

Discordança amb l’oposició

Des de l’oposició es transmet un sentiment general de «manca d’ambició» per part del govern municipal. Pere Albó, de Més, recorda que el xipatge dels contenidors es deixa a l’aire mentre que JxCat critica que aquesta nova adjudicació no reflecteix la conscienciació mediambiental. Per altra banda els republicans lamenta la pèrdua de la deixalleria mòbil i recorda que són millores «normals i imprescindibles» després de més de 12 anys sense el nou contracte. Per últim, Guíxols des del Carrer declara que «deixen totes les possibles millores -com els contenidors amb xip- a unes possibles modificacions del contracte que queden a l’aire» i que aquest contracte «és dolent per l’Agenda 30».