L’Àrea de Promoció del Territori de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, en col·laboració amb l’associació de comerciants local Montgrí Comerç, ha posat en marxa fins al 30 d’octubre la campanya #JocomproaTorroella per promocionar el comerç local a través de les xarxes socials. L’acció es concreta en el sorteig de 8 vals de compra per valor de 50 euros cadascun, per bescanviar en els establiments (comerços i serveis) de Torroella de Montgrí. Amb aquesta iniciativa es vol donar suport i difusió del comerç local, posant en valor els beneficis de comprar als establiments del municipi.