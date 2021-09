Els veïns i veïnes de l’Eixample van inaugurar, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, la quarta edició de les Consultes de Barri. El debat, la principal voluntat del qual és conèixer de primera mà les necessitats i recollir propostes de millora per als barris, va servir per captar els punts de vista dels veïns i veïnes respecte a Medi Ambient, Enllumenat, Aigua, Residus, Via Pública, Parcs, Mobilitat, Accessibilitat, Seguretat, Oci, Manteniment, Jardineria i Comunitat.

Les propostes seran analitzades pels serveis tècnics municipals, que valoraran la seva viabilitat tècnica i econòmica. Posteriorment, els veïns seran convocats novament per l’Ajuntament en una sessió de retorn per informar quines propostes no s’han pogut validar, i d’altra banda, aquelles que han estat validades i que es podran portar a terme. El segon i últim debat per a les Consultes de Barri es farà el dimecres 15 de setembre, a les 18.30 hores, a la Sala Tic del Palau Firal. En aquesta ocasió, la convocatòria és per als veïns i veïnes de Puigsapera i Sant Antoni Est.