L’Ajuntament de Palafrugell va aprovar en ple extraordinari la cessió gratuïta a CatSalut dels terrenys on s’hi aixecarà l’ampliació del Centre d’Atenció Primària del municipi. Es tracta d’una finca de 418 m2 que s’ubica just al costat de l’actual CAP, el preu de l’expropiació d’aquesta ha estat per un valor de 125.000 €. Segons Roser Massaguer, regidora de Benestar Social, Servihabitat en demanaven 350.000 €, un pressupost molt més elevat que el que finalment ha pagat l’Ajuntament per l’expropiació. Aquesta ampliació, que suposarà un augment de recursos i de qualitat del servei del centre, arribarà dos anys més tard, un endarreriment que segons el secretari del consistori, Josep Rovira, arriba degut a la negociació d’aquest preu a pagar. Tot i això la finca no va passar a ser propietat de l’Ajuntament fins al 8 de juliol d’aquest any i no serà fins al mes d’octubre quan s’aprovarà definitivament aquesta cessió.