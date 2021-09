L'entitat SOS Costa Brava ha estrenat aquest dissabte una plataforma internacional on ja s'hi han unit una cinquantena d'estrangers. Es tracta de persones que resideixen a la Costa Brava, però són d'Alemanya, França i Nord-amèrica. La idea és que aquest conjunt de voluntaris, conscienciats amb el patrimoni ambiental del litoral gironí s'impliquin en les accions de defensa del territori. Aquest dissabte han organitzat una recollida d'escombraries a la desembocadura del Ridaura, a Platja d'Aro (Baix Empordà). L'entitat mediambiental centra les accions en la preservació de les pinedes, desembocadures i altres espais naturals que hi ha en els nuclis urbans. L'objectiu és blindar aquestes zones per evitar que s'hi urbanitzi.

La plataforma SOS Costa Brava compta des d'aquest cap de setmana amb un col·lectiu d'estrangers que s'incorporen amb l'objectiu de preservar el medi ambient. Es tracta d'una cinquantena de persones que aquest dissabte al matí han participat en la recollida d'escombraries que s'ha fet a la desembocadura del Ridaura. Una de les membres de la plataforma SOS Costa Brava, Irene Gisbert, ha explicat que aquesta iniciativa va sorgir arran d'una acció de protesta que va fer l'entitat ecologista per defensar la preservació de la zona de Ridaura del projecte d'ampliació del port esportiu. En aquesta acció hi va anar un nord-americà resident a Platja d'Aro per anunciar-los que hi havia un col·lectiu d'estrangers residents a la Costa Brava que volien integrar-se en les accions de preservació del medi ambient. Davant d'això, SOS Costa Brava va començar a treballar per veure com podien encaixar. Finalment s'ha decidit que es faria aquesta plataforma internacional integrada a SOS Costa Brava.

La majoria de persones que han participat aquest diumenge són de nacionalitat alemanya, però també hi havia francesos i anglesos. Un traductor els anava explicant les accions de l'entitat ecologista per aconseguir la preservació de la zona de Ridaura i posteriorment han començat amb la recollida d'escombraries. Ara, la idea és que aquest col·lectiu de persones vagi creixent a poc a poc. Gisbert ha destacat que la majoria de persones que han vingut aquest diumenge són residents a la Costa Brava que tenen «molta sensibilitat ambiental» i per això volen implicar-se en la preservació del medi. A més, la major part són de la tercera edat i això fa que tinguin «molt de temps lliure» per tirar endavant diverses accions de neteja. Gisbert ha destacat que durant l'explicació que els han fet sobre la zona, els voluntaris han fet «preguntes molt interessants» sobre la biodiversitat i el valor ambiental que té la desembocadura del Ridaura.

Acció per protegir les pinedes

L'acció de neteja de la desembocadura del Ridaura coincideix amb el conjunt d'activitats per aconseguir que es preservin les parcel·les de boscos i espais naturals que encara hi ha en «perill» a la Costa Brava. El portaveu de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, ha destacat que han identificat «seixanta pinedes i zones de boscos» a la Costa Brava que estan en zones urbanitzables. Per això des de SOS Costa Brava demanen als ajuntaments que activin una moratòria de noves llicències mentre no modifiquen els planejaments urbanístics per desclassificar aquests espais. Consideren que «en 24 hores» els consistoris podrien aturar qualsevol projecte activant aquestes moratòries i per això els demanen complicitat en la preservació de l'espai natural a la Costa Brava. «No podem perdre ni un pam més de natura», ha reblat el portaveu ecologista.