L’entitat SOS Costa Brava i una cinquantena d’estrangers voluntaris van participar ahir al matí en la recollida d’escombraries a la desembocadura del Ridaura. L’entitat va estrenar una plataforma internacional on persones voluntàries que resideixen a la Costa Brava però que són originàries d’Alemanya, França i Nord-Amèrica ajuden a protegir el patrimoni ambiental gironí amb l’objectiu de blindar aquestes zones per evitar que s’hi urbanitzi.

Una de les membres de la plataforma SOS Costa Brava, Irene Gisbert, va explicar que aquesta iniciativa va sorgir arran d’una acció de protesta que va fer l’entitat ecologista per defensar la preservació de la zona de Ridaura del projecte d’ampliació del port esportiu. En aquesta acció va participar un nord-amercià, resident a Platja d’Aro, per anunciar-los que hi havia un col·lectiu d’estrangers residents a la Costa Brava que volia integrar-se en les accions de preservació del medi ambient. Davant d’això, SOS Costa Brava va treballar-hi per, finalment, crear aquesta plataforma internacional.

Neteja en diversos idiomes

Al llarg d’ahir al matí, un traductor explicava als estrangers les accions de l’entitat ecologista per aconseguir la preservació de la zona de Ridaura i, posteriorment, va començar la recollida d’escombraries.

Ara, la idea és que aquest col·lectiu de persones vagi creixent a poc a poc. De de SOS Costa Brava, Irene Gisbert va explicar que la majoria de persones que havien participat a l’acte d’ahir eren residents a la Costa Brava que tenen «molta sensibilitat ambiental» i per això volen implicar-se en la preservació del medi. A més, la major part són de la tercera edat i això fa que tinguin «molt de temps lliure» per tirar endavant diverses accions de neteja a diferents punts.

Gisbert va destacar que, durant l’explicació sobre la zona, els voluntaris van fer «preguntes molt interessants» sobre la biodiversitat i el valor ambiental que té la desembocadura del Ridaura.