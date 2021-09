Durant aquest estiu s’han portat a terme diferents activitats per celebrar l’efemèride de l’Associació de Veïns i Amics de Calella (AVAC), que compleix enguany 60 anys de vida. Entre d’aquests la pintada d’un mural amb motius mariners per part de l’artista palafrugellenca Rosa Aguiló, ubicat al costat de l’entrada a la seu de l’entitat, s’han editat tres punts de llibre amb aquarel·les de Rosa Gelpí Monasterio i el 10 d’agost es va fer un concert amb La Principal de la Bisbal.

La història de l’associació

La clausura d’aquest any de celebració va ser el divendres passat a l’hotel Alga, on l’AVAC va presentar una publicació, en format opuscle, que inclou una breu història de l’Associació de Veïns i Amics de Calella i explica com ha treballat l’entitat per Calella, les activitats que ha organitzat i les que porta a terme actualment.

En aquesta publicació hi han col·laborat l’exdirectora de la Fundació Josep Pla Anna Aguiló, que explica la relació de l’escriptor amb Calella; el músic Ricard Gili, que deixa constància del paper de Calella com a porta d’entrada del jazz a la Costa Brava, el gerent de la Fundació Ernest Morató, Jordi Turró, que recorda els inicis de la Cantada d’Havaneres; la historiadora de l’art Mariona Seguranyes, l’escriptor Jordi Arbonès (NIF) i l’activista cultural Guillem Terribas, entre d’altres. La publicació, també, recorda els inicis i l’evolució de la revista Es Còdol, que des de fa 30 anys edita l’AVAC.